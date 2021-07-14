Цены на морковь и капусту продолжают расти

Новости

На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении 20:26
В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда 19:54
Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару 19:44
Facebook и Instagram заплатят пользователям за контент 19:42
Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках 19:40
МЭР: Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на $7,6 млрд в год 19:33
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей 19:08
Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС 16 июля 19:07
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса 19:03
Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое 18:59
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 18:40
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V" 18:33
В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19 18:33
"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке 18:17
Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel 18:17
В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты 18:16
В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад 18:09
Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин 18:07
ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС 18:00
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства 17:52
В Саратове судья получил срок за мошенничество 17:48
В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов 17:38
В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
МИД РФ: Попытки ФРГ оправдаться по докладу ОЗХО шиты белыми нитками 17:24
Состояние лежащего в реанимации Петра Мамонова вновь ухудшилось 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Цены на морковь и капусту продолжают расти

Текст: Татьяна Карабут
На прошлой неделе, с 6 по 12 июля, почти все овощи "борщевого набора" либо подешевели, либо почти прекратили рост, следует из данных Росстата. Так, картофель снижается в цене вторую неделю подряд: на этот раз цены на него снизились на 5,4%. Цены на лук снизились на 2,4%. Подорожавшая с начала года в 3,5 раза морковь пока еще дорожает, но рост замедлился с 5,4% на предыдущей неделе до 1,93% с 6 по 12 июля. Но стремительно растут цены на белокачанную капусту - за неделю на 4,2%. Продолжают дешеветь помидоры (на 4,8%) и огурцы (на 4,5%).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выросли также цены на подсолнечное масло (0,3%) и сахар (0,1%). Отметим, что на подсолнечное масло еще до 1 октября действуют соглашения о заморозке цен (на уровне 110 рублей за литр в рознице). Тогда как аналогичные соглашения по сахару с 1 июня прекратили свое действие.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Эксперты назвали причины возможного подорожания соли

Цены на мясо кур выросли на 0,2%, свинину - 0,1%. Цены на говядину не изменились, а на баранину после долгого роста снизились на 0,2%.

Подорожали также гречка, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сливочное масло, пастеризованное молоко (на 0,2%). А нежирный творог подскочил в цене на 0,5%

Зато продолжают снижаться цены на яйца - за неделю на 0,6%. Также на сыры сычужные, чай черный и вермишель - на 0,1%.

В целом недельная инфляция затормозилась до 0,06%. С начала года она составила 4,6%.

Экономика Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос