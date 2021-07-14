Цены на морковь и капусту продолжают расти

Выросли также цены на подсолнечное масло (0,3%) и сахар (0,1%). Отметим, что на подсолнечное масло еще до 1 октября действуют соглашения о заморозке цен (на уровне 110 рублей за литр в рознице). Тогда как аналогичные соглашения по сахару с 1 июня прекратили свое действие.
Цены на мясо кур выросли на 0,2%, свинину - 0,1%. Цены на говядину не изменились, а на баранину после долгого роста снизились на 0,2%.
Подорожали также гречка, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, сливочное масло, пастеризованное молоко (на 0,2%). А нежирный творог подскочил в цене на 0,5%
Зато продолжают снижаться цены на яйца - за неделю на 0,6%. Также на сыры сычужные, чай черный и вермишель - на 0,1%.
В целом недельная инфляция затормозилась до 0,06%. С начала года она составила 4,6%.