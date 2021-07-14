Чернышенко и Керри обсудили проблемы изменения климата

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил климатические изменения в мире со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри.

Чернышенко рассказал, что в последние три десятилетия российская экономика стала вдвое экологичнее, а страна одна из немногих сумела с 1990 года снизить объемы выбросов парниковых газов.

"Мы входим в число мировых лидеров по этому направлению, а также по темпам роста поглощающей способности российских лесов", - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что в России готовится к приятию большой пакет климатических нормативно-правовых актов и рассказал о расширении использования возобновляемых источников энергии.

"Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведется активная работа", - цитирует Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер добавил, что Россия и США являются одними из лидеров по объемам выбросов парниковых газов, а значит могут эффективно сотрудничать по решению этой проблемы. Стороны договорились о продолжении совместной работы в этой сфере.