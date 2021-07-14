Чиновники не вправе прекращать выплату пенсии при возникновении сомнений

Верховный суд России сделал принципиально важное разъяснение: Пенсионный фонд не вправе прекращать на основании одних только сомнений выплату пенсии по инвалидности.

Если у чиновников появился повод в чем-то подозревать человека, например в фальсификации документов, это надо проверить. Но пока обман не доказан юридически, пенсия должна поступать на счет точно по расписанию.

Подобные указания даны в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России. Поводом же стал судебный процесс в Ростове-на-Дону. Один из местных жителей - Игорь Викторович Б. - с 2013 года получает пенсию по инвалидности. В 2015 году ему была подтверждена вторая группа инвалидности. Более того, медики установили ее бессрочно. То есть теперь человеку не надо регулярно проходить медкомиссию. Однако в какой-то момент у чиновников возникли сомнения, не подделал ли человек справку. Были направлены запросы в различные ведомства, а пока шли ответы, выплату пенсии прекратили.

Вероятно, какие-то основания для подозрений у чиновников были. Но, как выяснилось, все это были лишь подозрения, чиновникам просто показалось. Безусловно, нет ничего предосудительного, что сотрудники Пенсионного фонда решили провести проверку. Предосудительно, что они прекратили платить деньги, не имея на руках доказательств.

"Выплата страховой пенсии по инвалидности, которая была назначена гражданину на основании решения учреждения медико-социальной экспертизы о признании такого гражданина инвалидом, оформленного справкой об установлении инвалидности, может быть прекращена пенсионным органом только в случае признания в установленном законом порядке (в административном или судебном порядке) недействительной выданной такому гражданину справки об установлении инвалидности либо в случае подтверждения в установленном законом порядке недействительности содержащихся в федеральном реестре инвалидов сведений о таком гражданине как инвалиде, - пояснил Верховный суд России. - Наличие у пенсионного органа, осуществляющего выплату гражданину страховой пенсии по инвалидности, не подтвержденной в установленном законом порядке информации об отсутствии у гражданина права на получение такой пенсии, в том числе не подтвержденной в названном порядке информации о нарушении регламентированного федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", не может служить основанием для прекращения выплаты гражданину страховой пенсии по инвалидности".

Как утверждают эксперты, точно такие же правовые подходы распространяются и на выплату обычных пенсий.

Между тем

У пенсий появится неприкосновенный минимум при долгах.

Новый закон гарантировал пенсионерам неприкосновенный минимум пенсии - в размере МРОТ - при взыскании долгов, в том числе долгов по ЖКХ и кредитам. У человека не смогут забрать больше.

"Это очень важный закон, - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Безусловно, данный закон находится в русле положений обновленной Конституции. Он вступает в силу 1 февраля 2022 года".

Как поясняют эксперты, действующее законодательство предусматривает списание в счет долга до половины ежемесячных доходов: это могут быть и пенсии, и зарплаты. На практике это приводит к тому, что если у человека маленькая пенсия, то после взыскания у него практически ничего не останется на жизнь. Теперь ситуация изменится. Закон ввел защитные механизмы для пенсионеров и людей с небольшими зарплатами.