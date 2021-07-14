Что беспокоит российских инвесторов, имеющих деловые отношения с угольными предприятиями Казахстана

Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Казахстана, а важным направлением инвестиций является угледобывающая промышленность. Может ли что-то помешать сотрудничеству двух стран на этом рынке?

Уголь - важнейший энергопродукт казахстанской экономики. По данным Бюро национальной статистики за 2020 год, 99,4% угля в стране формируется за счет внутреннего производства, 79,4% занимает реализация на внутреннем рынке при экспорте в 20,6%. Одним из примеров успешного сотрудничества России и Казахстана можно назвать угледобывающую компанию ТОО "Богатырь Комир". Ее глава, Николай Корсаков, видит позитивные перспективы развития партнерства.

"Главными задачами для нас являются продолжение обновления основных производственных фондов, завершение строительства и запуск комплекса циклично-поточной технологии угля", - такие планы озвучил он.

По словам Корсакова, на фоне пандемии коронавируса 2020 год для его компании, как и для многих предприятий, сложился непросто. Несмотря на это, удалось полностью выполнить взятые на себя обязательства перед потребителями - отгрузить 43,3 млн тонн угля. За последние 5 лет потребность тепло- и электростанций Казахстана в угле ТОО "Богатырь Комир" выросла на 45%. Большую часть прибыли компания направила на финансирование инвестиционной программы.

В то же время по итогам 2020-го прибыль оказалась на 8,9% ниже уровня 2019 года. Многие столкнулись с такой же проблемой. Себестоимость продукции угольщиков растет, под ценовым давлением находятся практически все определяющие ее факторы. Рост цен на материалы, включая взрывчатые вещества, в 2020-м составил 7,5-8,9%, пиломатериалы - 47,7%, шпалы - 35,7%, запчасти - 25-30%, канаты - 22-26%. Одним из ключевых факторов удорожания производства Корсаков назвал увеличение затрат на услуги новых монополистов по подъездным путям. Дизтопливо подорожало на 12,5%, электроэнергия - на 12,6%.

"Таким образом, себестоимость готовой продукции в 2020 году выросла на 22%", - констатирует Корсаков.

Рост цен на уголь от казахстанских производителей в январе-июне 2021 года составил 5,5% в годовом выражении. Это не самая высокая динамика в ретроспективе 5-10 лет, но, по прогнозам, рост может продолжиться. Если себестоимость растет, значит нужно поднимать цену на уголь, либо сокращать свою прибыль. А чем ниже прибыль, тем меньше интерес со стороны инвесторов. Рынок же Казахастана остается очень привлекательным для российских инвесторов. Если отрасль утратит часть своей инвестиционной привлекательности, то это вряд ли добавит плюсов инвестиционному климату самой республики.

Еще одним важным фактором, влияющим на стоимость угля для электростанций, казахстанские СМИ называют увеличение затрат на транспортные расходы. В 2020 году тарифы на услуги локомотивной тяги выросли на 11%. Затем тарифы на тягу и подвижной состав были скорректированы. Но в этом году тарифы на грузоперевозки увеличились уже на 13%. Аналитики связывают это с тем, что нацкомпания КТЖ приняла новую инвестиционную программу. А в ней предусмотрен рост расходов на услуги магистральной железнодорожной сети.

Цена на уголь в Казахстане в 2020 году по рекомендации Министерства национальной экономики увеличилась, но только на 10%. Из них 5,6% - это индексация на инфляцию 2019 года, а 4,4% - компенсация допзатрат естественных монополистов по подъездным путям. Себестоимость производства, напомним, выросла на 22%.

Справедливая цена для покрытия всех затрат при минимальном ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала) - это 3000-3100 тенге. Но в данный момент на казахстанском рынке наблюдается "аттракцион невиданной щедрости": по сути, угольщики дотируют производителей электроэнергии, продавая уголь по цене 2044 тенге. Все для того, чтобы энергетики получили средства для модернизации, которые они смогут аккумулировать полностью в 2021-м в результате как раз дотаций угольщиков, а в уже 2022-м цены на уголь должны стабилизироваться в справедливых рамках. По оценкам отраслевых экспертов, "будет счастье", если в следующем году цена угля в Казахстане не превысит 3100 тенге, так как динамика роста себестоимости подсказывает, что цены могут подняться и значительно выше.

Степень интереса инвестора обычно продиктована уровнем предполагаемой прибыли. Если взглянуть на ситуацию в Казахстане с российской стороны, то потенциальное снижение доходности из-за роста стоимости угля может привести к сокращению экспорта, что сократит доходность по инвестициям. Рост цен на уголь уже происходит на фоне сокращения объемов добычи: по итогам 2020 года она в РК сократилась на 1,6%, в этом году - на 1,5%. Сдерживание цен со стороны угледобывающих компаний может привести к снижению инвестиций в их основной капитал.

Российские инвесторы по-прежнему позитивно смотрят на рынок Казахстана. В 2020 году объем капзатрат угледобывающих предприятий РК продемонстрировал рост на 21,5%. Бизнес доказал готовность вкладывать средства в инновации, внедрение технологий и соцответственность, развивая все то, что благодаря инвесторам и властям уже претворяется в жизнь в Казахстане.

Дешевые энергоресурсы всегда считались одним из главных конкурентных преимуществ соседней страны, привлекающих инвесторов из России. Дорожающий уголь может создать условия для снижения конкурентоспособности местных производителей. Повышение цен способно подстегнуть инфляцию сразу по нескольким направлениям. Такой вариант вряд ли поможет решить возникшую проблему несбалансированного роста стоимости издержек производства. Но называются и другие варианты, например, при которых операторы железнодорожной инфраструктуры и грузоперевозок не будут резко повышать тарифы на свои услуги, а регулирующие органы предусмотрят налоговые льготы для участников рынка…

В России тоже нередко можно услышать, что перевозка угля - дело, почти граничащее с убыточностью. Однако и в правительстве страны, и в РЖД понимают особый статус угольной промышленности. Поэтому предпринимаются меры, достигаются соглашения, цель которых - сохранение баланса интересов на рынке. Когда власти находятся в постоянном диалоге с бизнесом, это помогает вырабатывать прозрачные и понятные программы, отвечающие интересам всех участников рынка: и угольщиков, и железнодорожников, и поставщиков материалов.