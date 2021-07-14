Что даст цифровизация процесса регулирования тарифов на коммунальные услуги

Необходимо полностью цифровизировать процесс регулирования тарифов на коммунальные услуги: от подачи тарифной заявки до принятия тарифного решения, считает Виталий Королев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Что это даст и как уже проходит цифровизация, он рассказал "РГ":

- Только в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и электроэнергетики регулируемую деятельность ведут более 28,5 тысячи организаций, для которых региональные органы ежегодно принимают более 71 тысячи тарифных решений. При том что в ФАС обоснованность тарифов проверяют не более 25 человек. Получается, что на каждого из них в среднем приходилось в месяц по 236 тарифных решений, которые необходимо проанализировать самым внимательным образом на предмет обоснованности.

Цифровой формат установления тарифов мы видим так: в электронной форме подаются тарифные заявки ресурсоснабжающих организаций. Таким же способом формируются и экспертные заключения органа регулирования. Затем автоматически рассчитываются эталонные тарифы на коммунальные ресурсы, и на основании заданных параметров формируется расчет стандартизированных тарифных ставок на подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В апреле этого года служба презентовала единую форму экспертных заключений и тарифных заявок, разработанных ФАС России. Они позволят в режиме реального времени отслеживать параметры тарифных решений, предлагаемых экспертами органа регулирования для утверждения, и на предварительном этапе исключать явные нарушения законодательства. Мы уже подготовили изменения в Правила регулирования тарифов.

Экспертные заключения и тарифные заявки организаций будут в электронном формате загружаться через нашу электронную платформу. Это важный шаг по обеспечению цифровой трансформации тарифного регулирования как одной из приоритетных задач ФАС на ближайшие годы. Сейчас же у этих документов нет установленной формы. Они могут не соответствовать законодательству в части подробной детализации оснований для учета в тарифе каждой статьи затрат. Это затрудняет работу контролирующих органов и ставит под сомнение экономическую обоснованность как отдельных статей затрат в тарифе организации, так и правильность его установления в целом.

С марта 2021 года начал работать "федеральный тарифный светофор", который автоматически анализирует ошибки региональных органов регулирования при установлении тарифов. Они заполняют электронные шаблоны-таблицы с параметрами тарифного решения, а система красным цветом выделяет ошибки, зеленым - корректные значения. К 14 июля "светофор" позволил отменить на предварительном этапе около 40 тарифных решений. Сейчас он проводит анализ по 10 параметрам, а к 2023 году сможет анализировать тарифные решения уже по 100 параметрам.

Виталий Королев Фото: пресс-служба ФАС

Это, с одной стороны, автоматизация, когда нет необходимости через запросы документов или через выездные проверки анализировать тарифные решения: мы сразу видим, есть ли там данные, не соответствующие ограничениям или методическим рекомендациям. С другой стороны - профилактика, чтобы количество нарушений сокращалось.

Кроме того, цифровизация может сократить операционные расходы, частично расходы на персонал, почтовые расходы, связанные с установлением тарифов. При внедрении эталонов или в целом цифровизации процесса можно будет меньше людей задействовать на типовые задачи, тем самым повысив производительность их труда.

28,5 тысячи организаций работают в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и электроэнергетики

Как минимум цифровизация не должна приводить к увеличению тарифов, что уже неплохо. Конечно, на первом этапе автоматизация любых процессов часто затратна, потому что нужно разработать новые ИТ-решения, возможно, создать некие цифровые платформы или сервисы. Мы рассчитываем, что механизм, который мы сейчас внедряем, не потребует значительных затрат, но при этом существенно сэкономит время и ресурсы всех участников процесса, а это и регулируемые компании, и тарифные органы субъектов. Также цифровизация добавит прозрачность тарифным решениям, обоснует их величину. Граждане будут больше доверять решениям властей, направленным на повышение качества услуг в сфере ЖКХ.