ЦИК обещает сюрпризы для провокаторов на выборах в Думу

Желающим проверить избирательную систему на прочность будет грозить не только наказание в соответствии с административным или уголовным кодексом, но и другие меры воздействия, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые вдруг решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз", - сказала она. Памфилова не стала рассказывать, что именно подготовлено для таких избирателей, но заверила, что "помимо административной или даже уголовной ответственности" их ждет "доска позора".

Напомним, что в прошлом году, когда на голосовании по поправкам в Конституцию использовался и многодневный формат, и дистанционное голосование, в России и за рубежом были зафиксированы единичные случаи повторного голосования. Часть нарушителей смогла проголосовать и через интернет, и лично на участке, в одном из регионов РФ избиратель ввел в заблуждение членов УИК и бросил бюллетень и в стационарный ящик на участке, и в переносной в ходе выездного голосования.

Отметим также, что в этом году дистанционное электронное голосование проведут семь регионов. В ближайшее время ЦИК примет порядок его проведения.