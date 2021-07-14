ЦИК: Видео с участков на выборах будет доступно всем заинтересованным лицам

Любители отслеживать выборы, сидя на диване, могут быть разочарованы решением ЦИК не делать в этот раз открытую видеотрансляцию с избирательных участков. Но все, кто действительно заинтересован в наблюдении, смогут получить доступ к записям. Об этом заявил журналистам зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя публикации ряда СМИ.

Он пояснил, что видеонаблюдение в течение трех дней "это другое удовольствие и за другие деньги", чем в случае однодневного голосования. "Поскольку в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги, то мы пришли к выводу, что ее нужно обеспечить в первую очередь для тех, кто впрямую участвует в избирательных кампаниях", - сказал Булаев, его слова приводит ТАСС. Это кандидаты, партии, избиркомы, а также центры наблюдения, которые будут работать в каждом регионе. В этих центрах любой заинтересованный человек может посмотреть запись с участка, проанализировать ее вместе со специалистами и в случае нарушения подать жалобу. "Предлагаемая нами схема, на мой взгляд, является более конструктивной и более толерантной к непосредственным участникам избирательного процесса", - считает Булаев.

Он добавил, что в текущей ситуации больше всего будут недовольны те, кто "привык отслеживать избирательный процесс, сидя на диване". "Они будут страдать, потому что им на участки ехать не хочется. А здесь они посмотрели, что-то записали, что-то скомпилировали, вырезали. Они делают сообщения, запускают фейки и дальше их тиражируют или тиражируют то, что было когда-то и где-то, даже не в России", - сказал он.

"Поэтому, мне кажется, наша конструкция - вполне подходящая для добросовестных участников избирательного процесса, кто намерен бороться с нарушениями, если они есть, здесь и сейчас, а не через три месяца на этом сделать свою пиар-кампанию, ничего не добиваясь и даже не пытаясь добиться. Приходите, наблюдайте, мы ничего не скрываем", - заключил зампред ЦИК.