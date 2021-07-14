ЦИК: Видео с участков на выборах будет доступно всем заинтересованным лицам

Новости

На Олимпиаде в Токио спортсмены сами будут надевать медали на награждении 20:26
Глава Минздрава заявил о тяжелом течении COVID-19 у молодежи 20:23
В Америке рухнул настенный "мемориал" в честь Флойда 19:54
Четыре региона устранили нарушения, связанные с субсидиями по маслу и сахару 19:44
Facebook и Instagram заплатят пользователям за контент 19:42
Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках 19:40
МЭР: Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на $7,6 млрд в год 19:33
"Майор Гром" получил восторженные отзывы от западных зрителей 19:08
Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС 16 июля 19:07
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса 19:03
Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое 18:59
Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год 18:40
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V" 18:33
В Нидерландах отмечен рекордный рост заболеваемости COVID-19 18:33
"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке 18:17
Стало известно, кто заменит Таноса в качестве главного злодея Marvel 18:17
В ЦБ считают, что пиковые значения инфляции еще не достигнуты 18:16
В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад 18:09
Законопроект Совфеда о системе мониторинга окружающей среды направлен в кабмин 18:07
ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС 18:00
Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства 17:52
В Саратове судья получил срок за мошенничество 17:48
В ЦИКе оценили качество поступивших от партий документов 17:38
В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды 17:28
МИД РФ: Попытки ФРГ оправдаться по докладу ОЗХО шиты белыми нитками 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 19:09
Рубрика: Власть

ЦИК: Видео с участков на выборах будет доступно всем заинтересованным лицам

Текст: Галина Мисливская
Любители отслеживать выборы, сидя на диване, могут быть разочарованы решением ЦИК не делать в этот раз открытую видеотрансляцию с избирательных участков. Но все, кто действительно заинтересован в наблюдении, смогут получить доступ к записям. Об этом заявил журналистам зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя публикации ряда СМИ.

Он пояснил, что видеонаблюдение в течение трех дней "это другое удовольствие и за другие деньги", чем в случае однодневного голосования. "Поскольку в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги, то мы пришли к выводу, что ее нужно обеспечить в первую очередь для тех, кто впрямую участвует в избирательных кампаниях", - сказал Булаев, его слова приводит ТАСС. Это кандидаты, партии, избиркомы, а также центры наблюдения, которые будут работать в каждом регионе. В этих центрах любой заинтересованный человек может посмотреть запись с участка, проанализировать ее вместе со специалистами и в случае нарушения подать жалобу. "Предлагаемая нами схема, на мой взгляд, является более конструктивной и более толерантной к непосредственным участникам избирательного процесса", - считает Булаев.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
ЦИК обещает сюрпризы для провокаторов на выборах в Думу

Он добавил, что в текущей ситуации больше всего будут недовольны те, кто "привык отслеживать избирательный процесс, сидя на диване". "Они будут страдать, потому что им на участки ехать не хочется. А здесь они посмотрели, что-то записали, что-то скомпилировали, вырезали. Они делают сообщения, запускают фейки и дальше их тиражируют или тиражируют то, что было когда-то и где-то, даже не в России", - сказал он.

"Поэтому, мне кажется, наша конструкция - вполне подходящая для добросовестных участников избирательного процесса, кто намерен бороться с нарушениями, если они есть, здесь и сейчас, а не через три месяца на этом сделать свою пиар-кампанию, ничего не добиваясь и даже не пытаясь добиться. Приходите, наблюдайте, мы ничего не скрываем", - заключил зампред ЦИК.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+
Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Захарова: Слова Мааса направлены на вытеснение "Спутника V"
Оперштаб: РФ примет решение о авиасообщении с Египтом после визита экспертов
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны