ЦИК заверил списки Российской партии свободы и справедливости

Центризбирком на заседании в среду заверил списки Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

Из первоначальных списков, утвержденных на съезде партии, решением ее исполкома исключены 13 человек, ЦИК забраковал документы еще четверых. В итоге в заверенный федеральный список включены 246 кандидатов, по одномандатным округам - 99.

Также РПСС разрешено открыть специальный счет для избирательного фонда в Сбербанке. Теперь она может приступать к регистрации своих кандидатов.

Напомним, партия обладает парламентской льготой, поскольку представлена одним депутатом в законодательном собрании Владимирской области.