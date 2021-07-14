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15.07.2021 09:18

Ctrl2GO представила отечественные решения для индустриального сектора

Группа компаний Ctrl2GO продемонстрировала комплекс решений для цифровизации машиностроительной отрасли в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в промышленный технопарк ГК КСК. Цель внедрения - надежность работы подвижного состава,автоматическое управление, интеллектуальная диагностика и прогноз технического состояния, а также умное управление производством внутри периметра Трансмашхолдинга.

Система SmartMaintenance развернута в 59 сервисных депо, собирает и обрабатывает данные с 1000 секций локомотивов и 1500 вагонов электропоездов. Она позволяет оптимизировать затраты до 5% на обслуживание за счет своевременного предотвращения отказов, поломок и увеличить срок работоспособности машин до 3%. Это крупнейший в Европе проект по предиктивной аналитике для подвижного состава.

Интерфейс программы интуитивен и понятен пользователю. В нем отображается локомотив в текстовом и графическом виде с разбивкой по оборудованию, его история - ремонты, состояния, инциденты. Эта информация используется для автоматической приоритизации постановки локомотивов на обслуживание.

"Разработан набор сервисов для повышения эффективности работы технологического производства, "умного" управления активами и обеспечения безопасности персонала на производстве. Главный эффект для машиностроения - возможность иметь аналитику по отказам и вовремя вносить изменения в конструкторскую документацию на новый вид техники в части улучшения качества и надежности продукта", прокомментировал операционный директор Ctrl2GO Александр Дмитриев.

Ядром системы является платформа интеллектуального анализа данных F5, в основе которой лежат технологии и программные компоненты для эффективного сбора, обработки и хранения Big Data производственных предприятий. Это полностью российская разработка, включена в реестр отечественного ПО и входит в портфель ряда интеграторов.

"Сложность задачи состояла в том, чтобы снимать более 5 миллионов значений параметров в секунду и анализировать их сотнями математических алгоритмов, а также иметь инструмент тиража этих моделей по сериям локомотивов, подвижному составу или другой сложной техники", - отметил генеральный директор F5 Денис Касимов.

Компания также представила разработки в области технологий дистанционного зондирования Земли. Это цифровое решение для повышения промышленной безопасности. А также методики измерения углеродного баланса и увеличения секвестрации, которые могут лечь в единую национальную систему высокоточного измерения углеродного баланса. Прототип позволяет рассчитать углеродный баланс природных экосистем и земель сельскохозяйственного назначения на более чем 75% территории РФ с целевой точностью измерений 85%.

Международная группа компаний Ctrl2GО технологический партнер с фокусом на AI, предоставляет комплексные цифровые решения в области Индустрии 4.0. В активе - собственные изобретения и прикладные программы, патенты в сфере цифровых решений для внедрения в машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, добывающей и металлургической промышленности, электроэнергетике. В 2020 году компания открыла первый карбоновый полигон в России для апробации технологий экологического мониторинга и измерения секвестрационного потенциала территорий. Является одним из ведущих поставщиков решений для анализа данных в России, входит в ТОП-50 крупнейших IT-компаний России по версии рейтинга CNews.

Factory5 (ГК Ctrl2GO) - российский разработчик решений для интеллектуального анализа данных промышленных компаний. В основе продуктов компании Factory5 лежат технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей и методы машинного обучения.

Материал предоставлен ГК Ctrl2GO

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