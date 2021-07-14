Диетолог назвала полезные для здоровья и вкусные в жару продукты

Многие люди в жару теряют аппетит. Дабы пережить испытание повышенной температурой более комфортно медики советуют перейти на более сбалансированный легкий рацион питания.

"Разные яблоки, ягоды, овощи, растительную пищу мы и в жару воспринимаем совершенно нормально, от нее организм не отказывается", - сообщила aif.ru врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.

Кроме того, специалисты рекомендуют есть богатые калием продукты: картофель, бананы и брокколи.

Для того, чтобы сердечно-сосудистая система в жару не оказалась перегруженной следует осторожнее относиться к кофеинсодержащим напиткам.

"Они увеличивают почечный кровоток и могут ускорять обезвоживание организма. Плюс к этому они стимулирующе действуют на сердечно-сосудистую систему, например, приводят к учащению пульса", - говорит врач.

Пить в жару следует обычную или минеральную воду, травяные настои или чай каркаде, который обладает кислым вкусом и антиоксидантным эффектом.