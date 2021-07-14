Экономист рассказал, что будет с долларом осенью

К осени курс американской валюты может составить до 70 рублей за доллар. Об этом агентству "Прайм" рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

По его прогнозу, давление на доллар будут оказывать поступления от экспортной выручки дорожающих нефти и газа.

"Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю", - объяснил Тузов.

Несмотря на то, что сейчас нефть марки Brent торгуется по ценам апреля 2019 года, когда доллар стоил 65 рублей, уровень в 70 рублей к осени выглядит более вероятным, заключил эксперт.