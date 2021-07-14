Эксперты отметили восстановление индустрии туризма в России

Число туристических бронирований в России достигло уровня в 51% от показателей до пандемии, индустрия постепенно восстанавливается. К такому выводу пришли авторы исследования международной платежной системы Mastercard.

В исследовании говорится, что показатель по корпоративным поездкам в России составляет 35% от 2019 года, а туристические бронирования достигли 51%.

Также аналитики института экономики Mastercard отметили, что в мире после начала смягчения коронавирусных ограничений появились несколько востребованных направлений, которые уже достигли допандемийного уровня и даже превысили его.

Это, например, маршруты между Новой Зеландией и Австралией, между США, Латинской Америкой и Карибским бассейном, передает агентство "Прайм".

Исследование проводилось на основе анонимных данных по платежам в системе. Рассматривались показатели мая 2021 года и декабря 2019 года.