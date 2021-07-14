Эксперты презентовали доклад о преимуществах Союзного государства

Интеграция России и Беларуси, констатируют представители экспертного сообщества двух государств, обладает реальными результатами "не только для экономик двух стран, но и обеспечивает благосостояние, рабочие места и уровень жизни населения".

Этот вывод содержится в аналитическом докладе "Союзное государство: результаты для граждан и перспективы", который был презентован в среду, 14 июля, в ходе видеомоста между Минском и Москвой, передает БЕЛТА. Политологи, экономисты, юристы, социологи, историки на паритетных началах подготовили исследование, разбив его на десять тематических разделов.

Документ содержит оценки и рекомендации по ключевым сферам сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в Союзном государстве, и Евразийском экономическом союзе, уточнил результаты проделанной работы один из авторов доклада, проректор российского университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

Представляя основные исследовательские тезисы, он акцентировал внимание на том, что "белорусские и российские экономисты пришли к выводу, что российский рынок, несмотря на пандемию, оказался для Беларуси надежной основой для развития экономики". В этой связи проректор напомнил, что Беларусь по итогам 2020 года вошла в тройку ключевых торговых партнеров России, уступив лишь Китаю и Германии.

Ученый высказал убеждение, что накопленный двумя государствами совместный опыт развития, дает основания ставить вопрос и "о введении гражданства Союзного государства". Правда, при этом он уточнил, что речь может идти не об отмене гражданства двух стран, а лишь о формате ID-карты, которая "позволила бы расширить свободу передвижения в условиях пандемии, облегчить доступ к трудоустройству и электронным цифровым государственным услугам".

Продолжительные санкционные войны с Западом, следует из доклада, требуют целого комплекса мер, в том числе организация безналичной системы операций, расчетов. Стоит также вопрос расширения транзита белорусских грузов через российские порты на Балтике. Кроме того, авторы доклада настаивают на важности обеспечения единства подходов в сфере налогового и таможенного администрирования.

Кстати, по словам директора Института Европы РАН Алексея Громыко, в совместной работе ставилась задача "выявить самое важное в каждом интеграционном процессе: это конкретные результаты и полезность этой интеграции, ее привлекательность для граждан". Пример Евросоюза, пояснил ученый свою точку зрения, показывает: интеграция может быть успешной, но граждане какие-то блага в своей жизни с ней не соотносят, хотя эти блага могут быть прямым или косвенным результатом такой интеграции. "Поэтому для нас было важным выявить как сильные, так и слабые места российско-белорусской интеграции и предложить свои экспертные рекомендации по совершенствованию этого процесса", - подчеркнул Громыко.

Те выводы, которые содержатся в докладе, по оценке белорусского сенатора Андрея Русаковича, станут своего рода настольной книгой для органов государственного управления. Они, убежден он, "будут служить своего рода опорной точкой для разработки дальнейших проектов интеграции".

Академический доклад, резюмирует агентство, будет доступен для широкой общественности Союзного государства.