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14.07.2021 19:42
Рубрика: Общество

Facebook и Instagram заплатят пользователям за контент

Текст: Иван Черноусов

Facebook и Instagram объявили о том, что к концу 2022 года инвестируют более 1 миллиарда долларов в инициативы, которые помогут создателям контента получить доход в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Facebook.

Фото: iStock
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Компания введет новые бонусные программы, в рамках которых соответствующие требованиям создатели контента будут получать выплаты за определенный период использования инструментов для создания и монетизации контента. Facebook запустит серию бонусных программ, в рамках которых будет поощрять и награждать начинающих, набирающих популярность и уже известных авторов за создание интересного контента. Благодаря бонусам они смогут понять, какой контент наиболее эффективен для развития их творчества.

Бонусные программы будут сезонными, но со временем их условия и длительность могут измениться. Этим летом Facebook запустит специальный раздел для бонусов в приложении Instagram, а позже в этом году - и в приложении Facebook. В этом разделе авторы контента смогут узнать, какие бонусы им доступны.

Первые бонусы на Facebook пока будут доступны только по приглашению. В Instagram первые бонусы получат авторы, создающие Reels (короткие видео-истории) и использующие рекламу в IGTV.

Общество СМИ и соцсети

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