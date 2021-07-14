Фестиваль "Спасская башня" готовят в формате COVID free

Организаторы шоу рассказали о ряде антиковидных мер. Фестиваль готовится в формате COVID free, это означает, что допускать зрителей и участников на трибуны, сцены и арены будут только при предъявлении QR-кода. Без всяких исключений, невзирая на чины и лица, хоть ты знаменитый музыкант, хоть журналист.
Наличие упомянутого кода (проще говоря, доказательство того, что ты вакцинирован или переболел и твой организм вырабатывает необходимые антитела) не избавляет от стандартных мер предосторожности: в дни проведения фестиваля на Красную площадь пустят лишь после измерения температуры бесконтактным способом.
Впрочем, назвать это строгостью сложно: к термометрии мы уже практически привыкли, без этого во многих регионах ни на вокзал не пройдешь, ни в торговый центр.
Что касается социальной дистанции, то послабления планируются только для артистов, вокалистов и музыкантов, и то лишь во время репетиций и выступлений (но за участниками будет неусыпный медицинский контроль с первого дня фестиваля и до самого закрытия). А за пределами арен и концертных площадок правила одинаковые для всех: находиться не ближе 1,5 метра друг от друга.
Ранее дирекция "Спасской башни" уже объявляла, что ради соблюдения соцдистанции на зрительских трибунах на Красной площади (которые единовременно вмещают около семи тысяч человек) в продаже будет не более 50% билетов.
Разумеется, подобные меры и ограничения невероятно усложняют проведение фестиваля прежде всего организаторам. Не говоря уж о том, что резкое уменьшение зрительских мест наносит ощутимый удар по финансовой составляющей шоу.
Шоу формата military tattoo в мире очень популярны, они объединены в IATO: International Association of Tattoo Organizers (Международную ассоциацию организаторов военных фестивалей). Вступить в эту организацию могут только некоммерческие фестивали, зарекомендовавшие себя как мероприятия высокого класса. Последние годы на вершине "фестивальной пирамиды" - наш, шотландский и швейцарский, а также такие военно-музыкальные фестивали в Европе, как норвежский, финский, нидерландский и берлинский. В США подобные военно-музыкальные шоу проходят в Вирджинии и в Новой Шотландии.
Из-за пандемии всем очень и очень тяжело. Поэтому если у нас все получится и мы проведем свой праздник в формате COVID free - это будет важно.
Во-первых, морально поддержим движение military tattoo. В прошлом году только в России смогли провести этот праздник. В особом формате (вместо Красной площади - парк "Патриот", а в качестве зрителей выступали журналисты), но все-таки шоу состоялось. Так что если кто-то не может проводить праздник, то самому стойкому выпадает почетная миссия: один за всех.
Во-вторых, опыт проведения шоу в формате COVID free всем будет полезен. И военным, и гражданским.
1. Сроки и место не изменятся?
XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 27 августа по 5 сентября. Место встречи: Москва, Красная площадь.
2. Если билет на фестиваль уже куплен, но его владелец не вакцинирован?
На все объекты проведения фестиваля пропустят лишь при предъявлении QR-кода, полученного в соответствии с нормами указа мэра Москвы от 08.06.2020 г. N 68-УМ (ред. от 22.06.2021 г. - "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности"), и документа, удостоверяющего личность. Обязательным условием допуска будет соответствие инициалов (начальные буквы имени, отчества, фамилии) и даты рождения лица, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе.
До начала фестиваля - 45 дней, так что времени для вакцинации вполне достаточно. Разумеется, никто никому не вправе ничего навязывать - это ваш личный осознанный выбор. Но без QR-кода на данный фестиваль вы не попадете. Билет можно будет сдать, деньги вернут.
3. Надо ли вакцинироваться детям? Ведь вакцинация несовершеннолетних в стране еще только начинается.
Для зрителей младше 18 лет QR-код не нужен. Но детей и подростков должны сопровождать родители или законные совершеннолетние опекуны, для которых QR-код обязателен.
4. Ожидается ли приезд иностранных артистов и музыкантов?
Ряд иностранных коллективов, причем весьма именитых, подтверждают свою готовность прилететь в Москву. Но ситуация с ковидом и его все новыми и новыми штаммами настолько непредсказуемая во всем мире, что организаторы нашего фестиваля приняли командирское решение - не опережать события. Будет хуже, если, скажем, какой-то конкретный знаменитый европейский военный оркестр будет заявлен к участию, но медицинские ограничения или политические инсинуации сорвут визит. А сегодня может быть все. Мы живем в крайне нестабильном мире. Пусть уж лучше появление иностранных участников станет приятным сюрпризом.
На данный момент можно сообщить: уже подписаны контракты с коллективами из Греции и Австрии. Также ждем в гости участников из Мексики, Катара и Республики Беларусь.
Список наших: https://spasstower.ru/participants/
О ситуации с любимым и популярным проектом "Спасская башня детям" мы оперативно проинформируем читателя: по мере получения актуальной информации.
5. Есть ли стопроцентная гарантия того, что все пойдет именно по тому плану, на который сейчас переформатируют фестиваль?
Нет и быть не может. Ни один самый именитый ученый и уважаемый врач (если он ответственный человек) не может сказать, что будет завтра. И уж тем более - пытаться давать прогноз "с гарантией".
Сегодня есть только одна гарантия: организаторы делают все, чтобы праздник хорошей музыки и ярких шоу состоялся.