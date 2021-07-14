Фестиваль "Спасская башня" готовят в формате COVID free

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в этом году проходит в 14-й по счету раз.

Организаторы шоу рассказали о ряде антиковидных мер. Фестиваль готовится в формате COVID free, это означает, что допускать зрителей и участников на трибуны, сцены и арены будут только при предъявлении QR-кода. Без всяких исключений, невзирая на чины и лица, хоть ты знаменитый музыкант, хоть журналист.

Наличие упомянутого кода (проще говоря, доказательство того, что ты вакцинирован или переболел и твой организм вырабатывает необходимые антитела) не избавляет от стандартных мер предосторожности: в дни проведения фестиваля на Красную площадь пустят лишь после измерения температуры бесконтактным способом.

Впрочем, назвать это строгостью сложно: к термометрии мы уже практически привыкли, без этого во многих регионах ни на вокзал не пройдешь, ни в торговый центр.

Что касается социальной дистанции, то послабления планируются только для артистов, вокалистов и музыкантов, и то лишь во время репетиций и выступлений (но за участниками будет неусыпный медицинский контроль с первого дня фестиваля и до самого закрытия). А за пределами арен и концертных площадок правила одинаковые для всех: находиться не ближе 1,5 метра друг от друга.

Шотландский Royal Edinburgh Military Tattoo - самый известный фестиваль, основан в 1950 году. Фото: REUTERS

Ранее дирекция "Спасской башни" уже объявляла, что ради соблюдения соцдистанции на зрительских трибунах на Красной площади (которые единовременно вмещают около семи тысяч человек) в продаже будет не более 50% билетов.

Разумеется, подобные меры и ограничения невероятно усложняют проведение фестиваля прежде всего организаторам. Не говоря уж о том, что резкое уменьшение зрительских мест наносит ощутимый удар по финансовой составляющей шоу.

Шоу формата military tattoo в мире очень популярны, они объединены в IATO: International Association of Tattoo Organizers (Международную ассоциацию организаторов военных фестивалей). Вступить в эту организацию могут только некоммерческие фестивали, зарекомендовавшие себя как мероприятия высокого класса. Последние годы на вершине "фестивальной пирамиды" - наш, шотландский и швейцарский, а также такие военно-музыкальные фестивали в Европе, как норвежский, финский, нидерландский и берлинский. В США подобные военно-музыкальные шоу проходят в Вирджинии и в Новой Шотландии.

Из-за пандемии всем очень и очень тяжело. Поэтому если у нас все получится и мы проведем свой праздник в формате COVID free - это будет важно.

Во-первых, морально поддержим движение military tattoo. В прошлом году только в России смогли провести этот праздник. В особом формате (вместо Красной площади - парк "Патриот", а в качестве зрителей выступали журналисты), но все-таки шоу состоялось. Так что если кто-то не может проводить праздник, то самому стойкому выпадает почетная миссия: один за всех.

Во-вторых, опыт проведения шоу в формате COVID free всем будет полезен. И военным, и гражданским.

Пять вопросов о "Спасской башне" в формате COVID free

1. Сроки и место не изменятся?

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 27 августа по 5 сентября. Место встречи: Москва, Красная площадь.

2. Если билет на фестиваль уже куплен, но его владелец не вакцинирован?

На все объекты проведения фестиваля пропустят лишь при предъявлении QR-кода, полученного в соответствии с нормами указа мэра Москвы от 08.06.2020 г. N 68-УМ (ред. от 22.06.2021 г. - "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности"), и документа, удостоверяющего личность. Обязательным условием допуска будет соответствие инициалов (начальные буквы имени, отчества, фамилии) и даты рождения лица, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе.

Швейцарский Basel Tattoo проводят с 2005 года в районе старинных казарм Базеля. Фото: EPA

До начала фестиваля - 45 дней, так что времени для вакцинации вполне достаточно. Разумеется, никто никому не вправе ничего навязывать - это ваш личный осознанный выбор. Но без QR-кода на данный фестиваль вы не попадете. Билет можно будет сдать, деньги вернут.

3. Надо ли вакцинироваться детям? Ведь вакцинация несовершеннолетних в стране еще только начинается.

Для зрителей младше 18 лет QR-код не нужен. Но детей и подростков должны сопровождать родители или законные совершеннолетние опекуны, для которых QR-код обязателен.

4. Ожидается ли приезд иностранных артистов и музыкантов?

Ряд иностранных коллективов, причем весьма именитых, подтверждают свою готовность прилететь в Москву. Но ситуация с ковидом и его все новыми и новыми штаммами настолько непредсказуемая во всем мире, что организаторы нашего фестиваля приняли командирское решение - не опережать события. Будет хуже, если, скажем, какой-то конкретный знаменитый европейский военный оркестр будет заявлен к участию, но медицинские ограничения или политические инсинуации сорвут визит. А сегодня может быть все. Мы живем в крайне нестабильном мире. Пусть уж лучше появление иностранных участников станет приятным сюрпризом.

На данный момент можно сообщить: уже подписаны контракты с коллективами из Греции и Австрии. Также ждем в гости участников из Мексики, Катара и Республики Беларусь.

Список наших: https://spasstower.ru/participants/

О ситуации с любимым и популярным проектом "Спасская башня детям" мы оперативно проинформируем читателя: по мере получения актуальной информации.

5. Есть ли стопроцентная гарантия того, что все пойдет именно по тому плану, на который сейчас переформатируют фестиваль?

Нет и быть не может. Ни один самый именитый ученый и уважаемый врач (если он ответственный человек) не может сказать, что будет завтра. И уж тем более - пытаться давать прогноз "с гарантией".

Сегодня есть только одна гарантия: организаторы делают все, чтобы праздник хорошей музыки и ярких шоу состоялся.