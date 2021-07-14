Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тысяч пассажиров

О комфортабельности и удобстве фирменного состава, соединяющего столицы Союзного государства, свидетельствует и возрастающий пассажиропоток. Только с 30 апреля поезд Минск - Москва успел перевезти более ста тысяч пассажиров, сообщили в среду БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Дневное скоростное международное сообщение по маршруту Минск - Москва, уточнили в руководстве транспортного ведомства, является совместным проектом железнодорожников двух стран.

Кстати, 100-тысячным пассажиром этого скоростного экспресса стала Жанна Миронова из Минска, пояснили в БЖД. Свой билет она приобрела на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги. От имени руководства ведомства юбилейного пассажира поздравил начальник пассажирской службы, вручив ей памятный билет, картину с изображением вокзалов Минска и Москвы и поезда, который их связывает, а также фирменный дорожный набор.

А всего с 8 февраля - даты возобновления в текущем году международных пассажирских перевозок между Беларусью и Россией - во всех видах сообщения были перевезены почти 800 тысяч пассажиров, констатирует агентство.