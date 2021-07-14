На Балканах нашли флаконы с 6000-летней косметикой

При раскопках на Балканах словенские археологи обнаружили керамические флаконы, в которых находилась косметика. Содержимое позволило установить, какими составами пользовались женщины более 6000 лет назад.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Archeological Science: Reports. Впервые небольшой керамический сосуд был обнаружен в 2014 году на месте раскопок в Згорне Радовне в Словении. За следующие несколько лет археологи нашли более сотни аналогичных флаконов.

Вначале ученые предположили, что бутылочки использовались в качестве детских игрушек или предназначались для хранения лекарств. У флаконов были небольшие отверстия в области горлышка, что говорило о том, что их носили на шее или на поясе. Рядом с бутылочками были найдены длинные тонкие инструменты. Возможно, они предназначались для извлечения содержимого.

В исследовании использовались различные методы - в том числе, рентгеновские лучи, газовая хромато-масс-спектрометрия. Анализ показал наличие в сосудах следов церуссита, пишет phys.org. Это минерал белого цвета, использовавшийся для приготовления белил для лица. Аналог пудры из церуссита использовался долгое время, пока не выяснилось, что его компонент - свинец - опасен для здоровья.

Также в бутылочках были найдены небольшие частицы животного жира, пчелиного воска и растительных масел. Ученые пришли к выводу, что в них содержалась косметика.

Находка датируется приблизительно 4350-4100 годами до нашей эры. По всей видимости, это самая древняя косметика, которая была найдена на территории Европы. Предполагается, что эту косметику могли использовать представители ласиньской культуры эпохи позднего неолита.