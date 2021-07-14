Новости

В Улан-Удэ ливень вынес на дорогу труп мужчины 08:01
Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах 07:55
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 07:36
В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года 07:26
Карантин в австралийском Сиднее продлили до конца июля 07:10
Ученые нашли 14 потомков да Винчи в попытке разгадать "геном гения" 07:10
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
В Якутии площадь лесных пожаров достигла 1,3 млн гектаров 04:58
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
На Камчатке задержали машину с икрой на 1,3 миллиона рублей 04:36
В Охотском море загорелся катер, один человек погиб 04:26
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару 04:24
Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19 03:55
В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира 02:59
WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом 02:24
Один человек погиб во время беспорядков на Кубе 01:52
Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем 01:34
Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова 00:57
Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19 00:57
Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 05:46
Рубрика: Экономика

Измерения Крыма

Путешествующий фотограф показывает полуостров таким, каким мы его не видим
Текст: Владислава Михайлова ("Крымский журнал")
Российская газета - Неделя № 157(8508)
За Кристиной Макеевой и ее страницей в Instagram следуют почти миллион человек. Фотограф, путешествующая по всему миру в поисках волшебных кадров, рассказала информационному партнеру "РГ" "Крымскому журналу" о лучших уголках Крыма, которые дарят ей вдохновение.
С балеринами фотографу работать удобно: у них есть терпение... Фото: journalcrimea.ru / instagram.com / hobopeeba С балеринами фотографу работать удобно: у них есть терпение... Фото: journalcrimea.ru / instagram.com / hobopeeba
С балеринами фотографу работать удобно: у них есть терпение... Фото: journalcrimea.ru / instagram.com / hobopeeba

Кристина, даже простые вещи вы умудряетесь показать через призму волшебства...

Фото: Станислав Бойко
Абрау-Дюрсо приглашает отправиться в гастрономическое путешествие

Кристина Макеева: Часто к моим фотографиям применяют определение "волшебный". Так и есть. Я как человек, выросший в обычном сером и некрасивом подмосковном городе, всегда стремилась попасть в сказку. В те сказки, которые читала в детстве. О хоббитах, муми-троллях, в "Алису в Стране Чудес", "Сильмариллион" Толкина, сказки российских авторов вроде Макса Фрая и других, пишущих в жанре фэнтези...

Иногда в фотографиях к сказкам добавляется национальный колорит тех стран, которые я посещаю. Например, в проекте с развевающимися тканями недавно углядела восточные мотивы. Так, во многих китайских или японских сказках присутствуют девушки в развевающихся по ветру тканях. Самые простые примеры, наверное, японское аниме нашего детства - Сейлор Мун, сказки Хаяо Миядзаки. То есть все это оказывает на нас воздействие, и это логично.

Своими фотографиями вы возвращаете нас в детство...

Фото: Из личного архи­ва Марии Кондратюк

Кристина Макеева: Я хочу показать волшебство в обыденном. У нас есть проект "Простые волшебные вещи", который пронизывает... Этим проектом хотим показать, что каждый окружен тем количеством волшебства, которое способен увидеть. И в серой промозглой действительности есть мелочи, которые делают наш мир сказочным. Что жизнь не где-то там, за тысячу верст, за горой в садах, где цветет сакура (которые, кстати, весной переполнены туристами), а здесь, в наших яблоневых садах или в чашке травяного чая в лучах закатного солнца. Что любой кусочек ткани может превратиться в волшебный шлейф и что нет ничего невозможного в принципе.

На ваших снимках в последнее время часто появляются модели-балерины. Одно из таких фото вы сделали на крымском озере Сасык-Сиваш. Расскажите, откуда такая любовь к этому виду искусства?

Кристина Макеева: Балерины идеально сложены. Я смотрю на балерину и получаю максимальное вдохновение. К тому же они очень терпеливые, что очень важно для съемок на природе.

Маковые поля много где есть. Но таких, как в Крыму, - нигде

Вы работали в Крыму... Что больше всего понравилось на полуострове?

Кристина Макеева: Крым - уникальное место с великолепной природой. Обожаю крупные маки, которые разливаются по всем холмам. Наверное, это самое уникальное и красивое на полуострове для меня. Я нигде не видела таких красивых маков. Полуостров - удивительный и прекрасный! Я его фанат.

Кристина говорит, что нас окружает волшебство, похожее на японское аниме. Фото: "Крымский журнал" / Кристина Макеева

В какое еще время года вы бы хотели увидеть Крым?

Кристина Макеева: Ранняя весна, такая, чтобы почти зима, когда цветет миндаль.

Фото: rgo.ru
Как получить четверть миллиона за фото из путешествия

А было ли у вас ощущение во время путешествия по полуострову из разряда "я это уже где-то видела"?

Кристина Макеева: Конечно, мы же многое видели. Сырные скалы, например, как в Новой Зеландии. В принципе, их много по миру. Розовые озера тоже явление не уникальное. В целом многое повторяется, но является не менее красивым. Как говорила раньше, ни разу не видела таких маковых полей. Они много где есть, но такие - только в Крыму.

Планируете посетить Крым еще раз?

Кристина Макеева: Приеду на маки, берегите их.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос