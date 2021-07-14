За Кристиной Макеевой и ее страницей в Instagram следуют почти миллион человек. Фотограф, путешествующая по всему миру в поисках волшебных кадров, рассказала информационному партнеру "РГ" "Крымскому журналу" о лучших уголках Крыма, которые дарят ей вдохновение.

С балеринами фотографу работать удобно: у них есть терпение... Фото: journalcrimea.ru / instagram.com / hobopeeba

Кристина, даже простые вещи вы умудряетесь показать через призму волшебства...

Кристина Макеева: Часто к моим фотографиям применяют определение "волшебный". Так и есть. Я как человек, выросший в обычном сером и некрасивом подмосковном городе, всегда стремилась попасть в сказку. В те сказки, которые читала в детстве. О хоббитах, муми-троллях, в "Алису в Стране Чудес", "Сильмариллион" Толкина, сказки российских авторов вроде Макса Фрая и других, пишущих в жанре фэнтези...

Иногда в фотографиях к сказкам добавляется национальный колорит тех стран, которые я посещаю. Например, в проекте с развевающимися тканями недавно углядела восточные мотивы. Так, во многих китайских или японских сказках присутствуют девушки в развевающихся по ветру тканях. Самые простые примеры, наверное, японское аниме нашего детства - Сейлор Мун, сказки Хаяо Миядзаки. То есть все это оказывает на нас воздействие, и это логично.

Своими фотографиями вы возвращаете нас в детство...

Фото: Из личного архи­ва Марии Кондратюк

Кристина Макеева: Я хочу показать волшебство в обыденном. У нас есть проект "Простые волшебные вещи", который пронизывает... Этим проектом хотим показать, что каждый окружен тем количеством волшебства, которое способен увидеть. И в серой промозглой действительности есть мелочи, которые делают наш мир сказочным. Что жизнь не где-то там, за тысячу верст, за горой в садах, где цветет сакура (которые, кстати, весной переполнены туристами), а здесь, в наших яблоневых садах или в чашке травяного чая в лучах закатного солнца. Что любой кусочек ткани может превратиться в волшебный шлейф и что нет ничего невозможного в принципе.

На ваших снимках в последнее время часто появляются модели-балерины. Одно из таких фото вы сделали на крымском озере Сасык-Сиваш. Расскажите, откуда такая любовь к этому виду искусства?

Кристина Макеева: Балерины идеально сложены. Я смотрю на балерину и получаю максимальное вдохновение. К тому же они очень терпеливые, что очень важно для съемок на природе.

Маковые поля много где есть. Но таких, как в Крыму, - нигде

Вы работали в Крыму... Что больше всего понравилось на полуострове?

Кристина Макеева: Крым - уникальное место с великолепной природой. Обожаю крупные маки, которые разливаются по всем холмам. Наверное, это самое уникальное и красивое на полуострове для меня. Я нигде не видела таких красивых маков. Полуостров - удивительный и прекрасный! Я его фанат.

Кристина говорит, что нас окружает волшебство, похожее на японское аниме. Фото: "Крымский журнал" / Кристина Макеева

В какое еще время года вы бы хотели увидеть Крым?

Кристина Макеева: Ранняя весна, такая, чтобы почти зима, когда цветет миндаль.

А было ли у вас ощущение во время путешествия по полуострову из разряда "я это уже где-то видела"?

Кристина Макеева: Конечно, мы же многое видели. Сырные скалы, например, как в Новой Зеландии. В принципе, их много по миру. Розовые озера тоже явление не уникальное. В целом многое повторяется, но является не менее красивым. Как говорила раньше, ни разу не видела таких маковых полей. Они много где есть, но такие - только в Крыму.

Планируете посетить Крым еще раз?

Кристина Макеева: Приеду на маки, берегите их.