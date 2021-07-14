Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокуроры проверят по всей стране, как в регионах образовательными организациями исполняется законодательство при приеме граждан на обучение в период приемной кампании 2021 года.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, актуальность проверки связана с тем, что прокуроры по-прежнему выявляют нарушения федерального законодательства в деятельности учебных организаций среднего профессионального и высшего образования.

"Отдельное внимание будет обращено на вопросы целевого набора студентов на места, финансируемые из бюджета России", - подчеркнули в Генпрокуратуре и отметили, что по всем нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.