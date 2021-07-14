Instagram запустил новую функцию для защиты аккаунта

Instagram запустил новую функцию Security Checkup. Она позволит обеспечить безопасность аккаунтов, говорится в сообщении пресс-службы компании Facebook.

Теперь соцсеть будет предлагать пользователям, столкнувшимся со взломом, пройти несколько этапов для защиты аккаунтов.

"Это включает в себя проверку активности входа в систему, просмотр информации профиля, подтверждение учетных записей, которые разделяют информацию для входа в систему, и обновление контактной информации для восстановления учетной записи (номер телефона или адрес электронной почты)", - говорится в сообщении Facebook.

Компания также напомнила о двух стандартных мерах, которые помогут защитить свой аккаунт: двухфакторная аутентификация и актуализация номера телефона и адреса электронной почты, которые помогут администрации Instagram связаться с владельцем учетной записи.