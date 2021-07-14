Испания перешагнула рубеж в четыре миллиона заболевших COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в Испании с начала пандемии превысило четыре миллиона человек. Согласно данным минздрава пиренейского королевства, в стране было выявлено 4 015 084 случая заражения.

В последние дни ежедневно регистрируется свыше 10 тысяч новых заболевших, а во вторник прибавилось сразу больше 40 тысяч. При этом тут учтены и данные за предыдущие несколько дней, поскольку после выходных они не всегда оперативно поступают из регионов в Мадрид. В итоге за две последние недели в Испании прибавилось свыше 200 тысяч заболевших. И в настоящее время в стране 436,75 больных COVID-19 на каждые 100 тысяч жителей. Хуже всего ситуация в провинциях Бургос и Барселона, там свыше 1 тысячи заболевших на 100 тысяч человек.

Чаще всего случаи коронавируса выявляются среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь вакцинации. Однако сама прививочная кампания идет довольно быстрыми темпами, обе дозы вакцины уже получили свыше 22 миллионов человек (46 процентов населения Испании).

Кстати, со следующей недели в Испании можно будет свободно приобрести тесты для самодиагностики на антигены или антитела к коронавирусу. Эта идея возникла еще несколько месяцев назад, и вот теперь инициативу обсудили все инстанции, осталось только утвердить соответствующий указ на заседании правительства. Как отметила глава минздрава Кародина Дариас, это позволит более эффективно контролировать распространение вируса за счет увеличения диагностических возможностей и выявления даже бессимптомных случаев.

Регионы же тем временем ужесточают ограничения. В ряде автономий задумались о повторном введении комендантского часа (в Валенсии он уже начал действовать). Вводятся ограничения на работу баров, ночных клубов, запрещается проведение алкогольных вечеринок.