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14.07.2021 17:15
Рубрика: Культура

В испанской пещере найдено 7500-летнее изображение сборщика меда

Текст: Денис Передельский
Фото: Manuel Bea Martinez et al. Фото: Manuel Bea Martinez et al.
Фото: Manuel Bea Martinez et al.

В Испании археологи обнаружили необычную наскальную картину, на которой древний художник изобразил процесс сбора меда. Этот рисунок оказался не просто уникальным, он доказал, что еще около 7500 лет назад люди активно использовали полезные изобретения.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Trabajos de prehistoria, а коротко о нем сообщает The History Blog. Целая серия ранее неизвестных наскальных рисунков была обнаружена учеными в Кастеллоте, в пещере Барранко Гомес. В исследовании принимали участие специалисты из нескольких университетов Испании.

Наибольшее внимание специалистов привлекла картина, возраст которой составляет около 7500 лет. Древний художник изобразил человека, поднимающегося по лестнице за медом из улья. По оценке экспертов, это наиболее тщательно продуманная и хорошо сохранившаяся картина на мотив о собирательстве.

Ранее наскальные сцены сбора меда были обнаружены в нескольких доисторических местах. Наиболее известным рисунком является "Человек из Бикорпа", обнаруженный в пещере Куэвас-де-ла-Аранья недалеко от Валенсии. Его возраст составляет около 8000 лет, поэтому новая находка не стала самой древней.

Однако она выгодно отличается от подобных мотивов очень детальным изображением. Оно оказалось таким, что ученым практически впервые удалось оценить технику сбора меда того периода времени. Собиратель поднимается по лестнице с прямыми вытянутыми руками и ногами, причем он обнимает при этом лестницу, чтобы свести к минимуму раскачивание.

"Мы можем видеть фигуру человека с четко выраженными чертами лица, который поднимается по лестнице, чтобы добраться до улья, - пишут исследователи. - Сцена показывает, что в тот период люди использовали передовые методы для лазания: перед тем, как подняться, лестница была закреплена наверху, рядом с ульем. На средней высоте имелся столб, при помощи которого лестница крепилась к скале, что обеспечивало ей большую неподвижность".

Фото: iStock
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Отмечают ученые и географическую особенность картины. В тот период времени другие народы, населявшие Европу, занимались в основном земледелием и выращиванием зерна. А в восточной Испании все еще доминировали охотники-собиратели. Добыча меда была для них важным делом, причем очень опасным и ценным. Считается, что люди были готовы на все, лишь бы добыть меда.

Кстати, если "Человек из Бикорпа" изображен карабкающимся на скалу по лианам, то "Человек из Барранко Гомес" пользуется хорошо знакомой нам веревочной лестницей.

К слову, в пещере Барранко Гомес ученые обнаружили целый кластер картин, которые размещены на трех разных панелях. Помимо сцены сбора меда древние художники изобразили сцену охоты двух лучников на убегающего от них оленя. На третьей панели изображен силуэт лани.

Добавим, что памятник Барранко Гомес расположен на берегу реки Гуадалопе, в районе, где ранее были найдены несколько объектов древнего левантийского искусства.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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