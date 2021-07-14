К концу июля доллар может подешеветь до годового минимума

Похоже, что отскок доллара США против рубля окончен. Российская валюта достойно прошла проверку на прочность, медленно, но верно прибавляя против доллара с конца прошлой недели. Не исключено, что эта тенденция продолжится, считает финансовый аналитик

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Похоже, что отскок доллара против рубля окончен. На прошлой неделе при весьма нервозной обстановке на мировых рынках мы видели непродолжительный скачок USDRUB выше 75. На этот раз рубль весьма достойно прошёл проверку на прочность, медленно, но верно прибавляя против доллара с конца прошлой недели.

Разворот вниз от уровней выше 75 наглядно показал силу покупателей российской валюты. Вместе с возвращением под значимый круглый доллар остался ниже 200-дневной скользящей средней - важной сигнальной линией тренда. Более того, за счёт этого скачка в паре ушла избыточная перепроданность и расчищен путь к дальнейшему росту в ближайшие дни. По крайней мере об этом нам говорит техническая картина.

Исходя из техники, до конца месяца USDRUB имеет потенциал снижения к 73 и даже возможность опуститься к 71, переписав годовые минимумы. Все это вписывается в картину плавного восхождения рубля на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег.

Но тут во вторник игру усложнили новости из США. Потребительская инфляция там оказалась выше всех ожиданий и проигнорировала уговоры ФРС о скором замедлении. Годовой темп роста вырос до 5,4%, усилив внимание тому, что скажет в ответ ФРС.

Классически высокая инфляция - это причина для ужесточения монетарной политики. Рост цен выше ожиданий должен стремительно приближать дату сворачивания кризисных мер и повышения процентных ставок. В рамках этой классической модели действовал и продолжает действовать Банк России, который повышает ставки даже еще более решительно, чем растёт инфляция. Это положительно сказывается на курсе валюты, так как благодаря высоким ставкам сохраняется ценность инвестиций, в нашем случае в рублях.

Но реакция рынков в конце дня во вторник позволяет думать, что они не столь уверенны в таком ответе регулятора США. Вслед за первоначальным скачком доллара на инфляционном сюрпризе, доллар начал отступать к основным конкурентам, а фондовые индексы вернулись к обновлению максимумов. Это логичная реакция инвесторов, пытающихся защитить свой капитал от инфляции.

Помочь определиться с долгосрочным трендом должны предстоящие комментарии представителей ФРС. Уверенность Пауэлла и Ко во временном характере инфляции обещает нанести удар по доллару. В этом случае рынки будут закладывать в котировки более высокие инфляционные ожидания в США и отрицательные реальные доходности от долгосрочных облигаций. Если это происходит не в периоды панических атак на рынки, то оказывает давление на валюту, чья реальная ценность размывается инфляцией, в нашем случае, доллар.

Если же от ФРС последует логичное ужесточение риторики и мы услышим о намерении подавить рост цен, американский доллар может кардинальным образом развернуться к росту, который может продлиться вплоть до полугода, сметая все на своём пути и вызывая распродажу на сырьевых и фондовых рынках.