Как сберечь память о тех, кого мы не застали на Земле

В канун 22 июня я получил письмо, которого ждал двадцать лет.

Поэт Евгений Разиков погиб при освобождении Польши в 1944 году. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

В письме речь идет о поэте Евгении Разикове. Он был учеником Паустовского и прототипом Коли Сабанеева, одного из героев повести Фраермана "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви".

Старший лейтенант Евгений Разиков погиб 23-летним в 1944 году при освобождении Польши. Похоронку на Женю отправили его тете Любови Сергеевне Мухановой (мать Жени рано умерла, отец погиб еще в гражданскую).

Не раз я готовил публикации о Жене для разных изданий, надеясь, что откликнутся его родные, друзья, однополчане. Писал я о нем и в "Календаре поэзии". И вот когда ушли все, кто мог помнить Женю, и погасла последняя надежда узнать о нем еще хоть что-то - вдруг приходит это письмо.

"Добрый день, Дмитрий!

Меня зовут Анна. Я сегодня случайно наткнулась на Вашу статью про поэта Евгения Разикова.

Я - правнучка Любови Сергеевны Мухановой, той женщины, которой после гибели Жени была отправлена похоронка. Любовь Сергеевна - жена Василия Муханова, дяди Евгения Разикова.

Любовь Сергеевна была удивительной - сильная, умная, с прекрасным чувством юмора и добрым сердцем. Имея всего три класса образования в церковной школе, любила литературу и поэзию, обладала внутренней интеллигентностью. Она привила мне любовь к литературе.

Прабабушка была моим лучшим другом, соратником во всех делах. Она научила меня всегда верить в лучшее, трудясь и не сетуя на судьбу.

Любовь Сергеевна взяла Женю к себе, когда он лишился родителей. Женя учился в школе на улице Лесной, ходил в литературный кружок. Помогал в воспитании Веры - дочки Мухановых.

Проводив на фронт мужа и племянника, Любовь Сергеевна с остальными жителями столицы копала окопы на подступах к Москве.

Василий погиб на войне примерно в 1944 году. Сохранилась одна-единственная фотография, в военной форме, а на обороте написано: "Верочке от папы".

Вера вышла замуж за Юрия Гецелевича Коростышевского, у них родилась единственная дочь - Марина, моя мама.

Прабабушка очень много рассказывала мне про Женю Разикова. Она любила его как сына.

У нас дома сохранился томик рассказов Паустовского, который он, подписав, подарил Жене.

Перед смертью прабабушка просила меня и маму найти могилу Жени и привезти ему земли со двора нашего дома на Масловке.

Женя похоронен в Польше. Я нашла, где именно, но пока не могу туда съездить.

Я очень любила прабабушку и постараюсь сделать это в память о ней. Она ушла, когда мне было 12 лет, но я помню всё, что она мне рассказывала о Жене.

Прабабушка гордилась им, считала его безумно талантливым и тосковала о нём, о его такой ранней гибели.

Она часто вспоминала, какие прекрасные стихи он писал, как любил природу и умел описать её с тонкими сравнениями. Как тонко умел чувствовать красоту. Она говорила, что это мальчик с огромным сердцем, в котором есть место для целого мира.

В моей семье сохранилось совсем немного от Жени. Несколько писем с фронта. Фотографии, где Женя с наградами, которые он получил, - Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II степени. Дореволюционный том стихов Аполлона Майкова, который Женя подарил Вере в надежде, что она полюбит литературу так же, как он.

Воспоминания о Жене живут в моем сердце. Туда своей безграничной любовью и привязанностью их поместила моя прабабушка, которая хранила память о нём всю жизнь, бережно рисуя его образ для меня.

С уважением, Анна Глушенкова.

Москва".

Любовь, подаренная нам в детстве, стремительно несет по нашим кровеносным сосудам память о тех, кого мы застали на Земле. И о тех, кого не застали. И вот оказывается, что достаточно одного письма, чтобы вернуть к жизни образ человека, которого мы не знали, но которого любили те, кто любил нас.

"Восстановление жизни после наступления смерти" - так словарь трактует слово "реанимация". Анна Глушенкова, автор опубликованного письма, - врач, анестезиолог-реаниматолог.

Дата

В 2021 году исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Евгения Разикова.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Письма Евгения Разикова с фронта

"Пришли мне что-нибудь из моих книг..."

Фронт. 10 сентября 1943 года.

Милая Люба и Верусенька!

Поздравляю Вас с большим вашим днём и желаю всего наилучшего в жизни.

...Не убивайтесь, мои родные, как-нибудь переживем. Будьте здоровы и стойки.

Люба, если придёт кто-либо из Железкиных, ничего обо мне не говори. Скажи, что я перешёл в другую часть и писем давно не шлю. Я на всём поставил крест, пусть и они забудут меня.

Ну, дорогая Люба, пиши чаще.

Крепко целую тебя и Верусеньку.

Ваш Женя.

Фронт. 29.09.43 г.

Милая Люба!

Где-то в моих книгах есть книга (помнится, в тёмно-зелёном переплёте) Тимофеева под названием "Стих и проза". Постарайся, пожалуйста, найти её и выслать мне.

Пиши чаще и больше о себе или Веруське.

Крепко целую тебя и Верочку.

Ваш Женя.

Фронт. 31 октября 1943 года.

Милая Люба и Верусенька!

Как вы живёте? Давно не получал весточки от вас. Пишите скорее и обо всём.

Я воюю по-прежнему.

Люба, если придут письма от кого-либо обо мне, не отвечай, а перешли их мне.

Если спросят Железкины, скажи, что очень давно ничего не пишу. Очень хочется повидать вас, мои дорогие.

Люба, ты получше береги себя, ведь ничем теперь не поможешь. Видно, наша такая сиротская судьба. В будущем я помогу Верусеньке всем, чем смогу. А сейчас главное - держитесь крепче.

Крепко-крепко вас целую, мои милые.

Ваш любящий Женя.

Фронт. 06.11.1943 года

Милая Люба, Лёня и Верочка!

Получил вашу секретку. Люба, ты должна беречь себя. Видно, такова судьба, что приходится выносить всё новые и новые удары.

Верусенька, милая, учись хорошенько. Будь умницей. Галя (младшая сестра Жени. - Прим. Д.Ш.) тоже уже сама пишет, только печатными буквами. Напиши мне письмо. Люба, если будет нетрудно, пришли мне ещё что-нибудь из моих книг кроме Тимофеева.

Будь здорова, береги себя.

Крепко вас целую.

Ваш Женя.