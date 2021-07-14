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14.07.2021 00:50
Рубрика: Digital

Как выглядит новый планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8507)
В компании Samsung придерживаются простой стратегии - сначала выпускают флагманский девайс, который оснащают самыми последними технологиями, а спустя некоторое время на рынок выходит упрощенная модель, повторяющая черты флагмана - ее называют Fan Edition. Galaxy Tab S7 FE - появился на рынке спустя почти год после моделей S7 и S7+. Он стоит 49 990 рублей за версию с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, версия на 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной обойдется в 54 990 рублей.
Стилус идет в комплекте с планшетом — его можно прицепить как сбоку, так и на задней панели. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung Стилус идет в комплекте с планшетом — его можно прицепить как сбоку, так и на задней панели. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung
Стилус идет в комплекте с планшетом — его можно прицепить как сбоку, так и на задней панели. Фото: предоставлено пресс-службой Samsung

Планшет получил 12,4-дюймовый дисплей с разрешением 2560 х 1600 пикселей - соотношение сторон экрана - 16:10. Для своих габаритов - 284,8 х 185 х 6,3 мм - он достаточно легкий, весит всего 608 г. На правой грани можно "примагнитить" стилус, который идет в комплекте с устройством, и это большой плюс. "Перо" можно прицепить и на нижней панели девайса - там, по ощущениям, оно держится намного прочнее. Наличие встроенного стилуса - несомненный плюс для тех, кто много работает с графикой - художников и дизайнеров.
Самый дешевый, но мощный. Каким будет новый смартфон Samsung

В устройстве установлен чип от Qualcomm - это Snapdragon 750G. Планшет получил 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Сейчас таких характеристик вполне достаточно, но если планшет планируется использовать долго, то стоит обратить внимание на старшую модель - с каждым годом приложения становятся все более "прожорливыми" в плане потребления ресурсов. Если на планшете будет храниться большой объем данных, то лучше сразу купить карту памяти на 1 Тб - ее точно хватит надолго.

Основная камера у устройства - 8-мегапиксельная с автофокусом. Она также позволяет снимать видео в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Селфи-камера на 5 Мп.

Емкость аккумулятора гаджета - 10 090 мАч. В комплекте идет 15 Вт зарядка, но она достаточно медленная, и заряжаться планшет будет довольно долго - около трех часов. С адаптером питания на 45 Вт процесс сократится до 1,5 часа.

Samsung Galaxy Tab S7 FE мешает наличие на рынке обычного Galaxy Tab S7. У него лучше экран (частота обновления 120 Гц), лучше звук, лучше производительность. При этом стоит он 52 990 рублей (версия с Wi-Fi модулем) и 58 990 рублей (версия с SIM-картой). Поэтому торопиться с покупкой Galaxy Tab S7 FE явно не стоит - лучше подождать, когда цена на него упадет, а произойдет это уже в ближайшее время.

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