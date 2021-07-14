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14.07.2021 07:51
Рубрика: Культура

В оттенках красного

Французские Канны: несмотря на ограничения, жизнь, как и кино, продолжается!
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 157(8508)
Редкая птица долетит сейчас до французской границы. Но Каннский кинофестиваль признан особым мероприятием. До самой последней минуты представители России не знали - попадут ли на киносмотр.

За два дня до предполагаемого перелета Россия с оранжевого уровня переместилась на красный, что значило: всем нашим по прилете нужно соблюдать 10-дневный карантин. Но для начала нужно было долететь. Это случилось благодаря героическим стараниям Роскино, французского посольства, Михаила Швыдкого, Жоэля Шапрона и других: поездка для небольшого числа российских представителей стала возможна. Даже выстроили Российский павильон - на том же месте, что и всегда. И мероприятия проводились и онлайн, и офлайн на достойном уровне. Еще бы - не каждый год в разных программах фестиваля 9 фильмов из нашей страны.

Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля
Каннский фестиваль провоцирует

Как чувствует себя город? По словам местных жителей, жесткий карантин был только в прошлом году, в этом - соблюдался комендантский час. Действовали ограничения и на выезд из города - по километражу от точки проживания. Разрешалось отъезжать от дома не далее чем на 10 километров. На увеличение расстояния могли повлиять только уважительные причины: по работе или семейная или связанная со здоровьем. Большинство людей работали дома. В городе сделали ремонт - некоторые улицы не узнать. Работает блошиный рынок - по выходным, а по вторникам и четвергам - сувенирные рыночки в районе порта. Знаменитый рынок, где каждое утро можно покупать свежие сыры, овощи и фрукты, тоже работает. На нем выступают маленькие оркестрики - умеют французы создать атмосферу!

...Без маски в городе никуда не пускают - ни в один магазин и кафе. Но поскольку жара страшная - все ресторанчики и магазинчики полны, особенно по вечерам. Официанты и сотрудники - в масках. Публика - без. Каждый желающий может сделать прививку. Центр вакцинации расположен прямо рядом со входом во Дворец фестивалей - там, где ранее фестивальная публика получала аккредитацию.

Вакцинироваться можно в любой аптеке

Сделать вакцину можно также в любой аптеке. Везде стоят санитайзеры и есть салфетки. В магазинах просят соблюдать дистанцию. При этом вещи примеряют как обычно. В кинозалах, в том числе и в том, что на пляже, нет никакой специальной рассадки. Но вход в них - только в масках. А во Дворец фестивалей без отрицательного ПЦР не войдешь - проверяют один тест по три сотрудника. Еще новшество - разрешают брать с собой воду в пластиковых бутылочках - фестиваль ранее никогда не проводился в июле.

По утрам забавно наблюдать за тем, что, когда все "прогрессивное человечество" Канн идет на пляж или пьет утренний кофе в кафе, встречная волна - кинолюбы и синефилы - идет в другую сторону - сидят целый день в темных залах в масках и смотрят кино. Некоторые умудряются смотреть по 7 фильмов в день. Это ж надо так кино любить!

Кстати

Пять фактов о масках во Франции

Фото: Предоставлено Mercury Russia
Как прошла главная светская вечеринка Канн

1. В Каннах маски приспособились носить на... руках. Люди выходят из магазинов, надевают их на руку - примерно там, где локтевой сгиб, или на запястье. Потом снова на лицо - когда заходят в следующие магазинчики или ресторанчики.

2. Дизайнерские маски продаются почти в каждом уважающем себя магазине. Можно подобрать маску в тон сумочкам и к туфлям.

3. Маски - самый популярный товар в фестивальных сувенирных магазинах. На каждой из них - эмблема киносмотра.

4. На популярной торговой улочке стоят манекены в масках... животных. Привлекают внимание - а заодно и к одежде, которая на них надета.

5. Маски в Каннах стоят очень дорого. Фестивальная - 7 евро. В магазине как минимум по пять евро. Так что привозите их с собой.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 74-й Каннский кинофестиваль

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