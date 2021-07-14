Кардиолог дал рекомендации, как вести себя в жару

В жару у кардиологов прибавляется работы: учащаются сосудистые события, пациенты чаще вызывают "скорую" с гипертоническим кризом или сердечным приступом.

В жару лучше снизить нагрузки и защитить себя от избытка солнца. Фото: lcva2 / iStock

Почему это происходит и как уменьшить риски, "РГ" - Неделе рассказала врач-кардиолог, доцент кафедры госпитальной терапии им. академика Лукомского РНИМУ имени Пирогова Мария Беневская.

Что происходит в жару, когда мы потеем и организм активно теряет влагу?

Мария Беневская: О водно-солевом балансе необходимо помнить всегда, но особенно в жару. И, кстати, при интенсивных занятиях спортом тоже. Изменения в этой системе могут стать не только причиной плохого самочувствия, но даже привести к развитию жизнеугрожающих состояний.

К электролитам, важным для нашего организма, относятся не только калий и магний, но и натрий, хлор, кальций и фосфор. Чтобы их восполнить, нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды - 1,5-2 литра в сутки.

Кроме того, не все знают, что нельзя полностью исключать натуральную соль в рационе даже тем людям, которым рекомендуется ограничивать ее количество из-за имеющихся у них заболеваний.

Важно не только пить воду. Восстановить количество микроэлементов поможет употребление разнообразных фруктов и овощей - например, шпинат, картофель, авокадо, апельсины, соевые бобы, клубника и бананы, сухофрукты и орехи (конечно, при отсутствии аллергии).

Как защитить сердце в аномальную жару людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой?

Мария Беневская: Прежде всего нужно прислушиваться к своему организму. Жара - это лишняя нагрузка на организм в целом и сердечно-сосудистую систему в частности. При аномальной температуре окружающей среды усиливается работа сердца, что проявляется учащенным сердцебиением, нарушениями ритма сердца, повышением артериального давления. Также возрастает риск тромбозов.

Чтобы избежать отеков, используйте простой прием: полежите 15 минут, подняв ноги вверх

Поэтому главный совет - люди с заболеваниями сердца и сосудов ни в коем случае не должны пропускать прием назначенных им препаратов, особенно кроверазжижающих.

Недопустимо игнорировать, если возникают такие симптомы, как боль в груди, головная боль, перебои в работе сердца, одышка, "смазанность" речи, острая боль в руке или ноге. В таких случаях нужно сразу же обратиться к врачу или вызвать "скорую помощь".

Чтобы предотвратить развитие обострений хронических заболеваний в жару, нужно соблюдать общеизвестные правила: не употреблять алкоголь, не находиться на открытом солнце в часы, когда оно особенно активно. Нельзя интенсивно физически работать, нужно стараться находиться в тени или в помещении с кондиционером, но не сидеть под ним.

Надевайте легкую, светлую, свободную одежду и не забывайте про головной убор. Чаще принимайте прохладный душ или ванну, прикладывайте лед или холодное полотенце к затылку и шее.

В жару мы часто чувствуем вялость, слабость, сонливость. Это связано с понижением давления. Это может быть опасно?

Мария Беневская: Такие симптомы часто возникают и у людей без гипертонии, поэтому необходимо по возможности больше отдыхать, не переутомляться.

Низкое давление у гипертоников не менее опасно, чем повышенное, так как развивается парадоксальная реакция сосудов, что может привести к крайне неприятным последствиям. Поэтому гипертоникам в жару необходимо тщательно следить за давлением и организмом в целом. Ни в коем случае самостоятельно нельзя полностью отменять назначенную терапию, но возможно уменьшение доз препаратов при понижении давления. Это касается гипотензивных препаратов.

Если же говорить об антикоагулянтах, антитромботических лекарствах, они назначаются не просто так, и доза их тоже подбирается индивидуально. Поэтому самостоятельно изменять режим их приема нельзя. Если доза препарата будет недостаточна, разовьется тромбоз, а если больше, чем необходимо, - в разы повышается риск кровотечения. Поэтому особенно в жару человеку необходимо соблюдать правильный питьевой режим, что позволит ему уберечься от лишнего сгущения крови.

Почему в жару иногда появляются отеки?

Мария Беневская: Сама по себе жара может приводить к отекам нижних конечностей. Это происходит из-за расширения кровеносных сосудов, в частности вен, и они не так хорошо осуществляют отток крови, что и приводит к отекам.

Также мы уже говорили, что происходит изменение электролитного состава крови - и жидкость уходит в межклеточное пространство, задерживаясь в тканях. Это, можно сказать, физиологический процесс. Через определенный промежуток времени такие виды отеков ног пройдут самостоятельно, поэтому они не требуют ни медицинской помощи, ни какого-либо специфического лечения.

Чтобы избежать отеков в жару, после рабочего и даже выходного дня используйте простой прием: полежите, подняв ноги вверх, примерно 15 минут. Также очень полезен для ног контрастный душ.

Но людям с заболеваниями сердца и сосудов следует обращать на отечность особое внимание, поскольку это может потребовать корректировки лечения.

С возрастом люди часто пьют меньше. Существует такое понятие - возрастное обезвоживание. Чем оно грозит?

Мария Беневская: С возрастом общее количество воды в организме снижается, более того, пожилые люди, как правило, пьют все меньше воды, что приводит к еще большему обезвоживанию. К прогрессированию физиологической дегидратации тканей приводит возрастная забывчивость и торможение ощущения жажды.

Между тем дегидратация, или обезвоживание, может нанести серьезный вред организму.

Кстати, питание всухомятку при снижении чувства жажды вызывает сгущение крови, нарушение работы мочевыделительной системы, прогрессирование когнитивных нарушений.

Многие спасаются от жары, принимая холодный душ или ванну. Это опасно? Известно, что Анатолий Папанов умер у себя в ванной, когда решил принять холодный душ в жару. Но у актера была сердечная недостаточность. Можно ли такие водные процедуры проводить людям без проблем с сердцем?

Мария Беневская: Регулярный контрастный душ - хорошая тренировка сердечно-сосудистой системы. Под воздействием холодной воды поверхностные сосуды сужаются, чтобы уменьшить теплоотдачу. В жару, наоборот, происходит расширение сосудов, близких к поверхности тела, - это позволяет избежать перегрева. Как и к любым другим тренировкам, к этим процедурам следует приучать организм постепенно, начиная с мягких перепадов температур и коротких интервалов. Поэтому в жару рекомендуется прохладный, но не ледяной душ даже для здоровых людей.

Что касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то резкий спазм сосудов при воздействии холодной воды действительно может привести к сердечному приступу или инсульту, что, вероятно, и произошло у Анатолия Папанова.

Вопрос ребром

Почему жара опасна для сердца и сосудов?

Когда температура воздуха превышает 30 C, потоотделение увеличивается в 4-5 раз. Если потери жидкости не восполнять, может возникнуть учащенное сердцебиение, поднимется артериальное давление. Из-за сгущения крови повышается вероятность образования тромба. Как следствие - возрастает риск гипертонического криза, инфаркта, инсульта.