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14.07.2021 16:26
Рубрика: Культура

Уникальный клад монет железного века найден в Лондоне

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании на западе Лондона сотни редких монет железного века были обнаружены во время раскопок, которые проводятся в преддверии расширения автотрассы.

Фото: Kobi Harati / City of David
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Как сообщает BBC News, клад состоит из 300 потинов - так назывались одни из древнейших монет Северной Европы. Археологи датировали их I веком до нашей эры. Это был период, когда римляне только начинали обосновываться в Британии.

Найденный клад специалисты описывают словами "уникальная находка". Диаметр каждой монеты составляет около трех сантиметров. Они были отчеканены по образцу монет, которые начали выпускаться около 2175 лет назад в Марселе, на территории Франции.

На одной стороне монет расположено стилизованное изображение головы греческого бога Аполлона, а другая сторона украшена изображением нападающего быка. Находка получила наименование "клад Хиллингдона". Монеты доставлены в Бирмингемский музей для очистки и консервации.

Уникальность находки эксперты объясняют довольно просто. Есть мнение, что в тот период времени подобные монеты не использовались в качестве денег для обмена на товары и услуги. Поэтому археологи предполагают, что клад, возможно, использовался для обозначения границ частной собственности. Также не исключено, что это было подношение богам.

Конечно, клад мог быть закопан и на "черный день". Но эксперты считают эту версию маловероятной, так как потины позднего железного века в первом веке до нашей эры только начинали распространяться по Северной Европе и большой материальной ценности не имели.

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