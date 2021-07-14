Круизным лайнерам запретили приближаться к центру Венеции

Жители "города на воде" добились своего. Совет министров Италии одобрил указ, запрещающий с 1 августа крупным судам и круизным лайнерам входить в венецианскую лагуну и причаливать в историческом центре, находящемся под охраной ЮНЕСКО.

По мнению специалистов авторитетной ооновской организации, волны от кораблей, напоминающих многоквартирный дом, наносят колоссальный ущерб зданиям и угрожают экологическому равновесию лагуны. Согласно одобренному документу, "большим кораблям" закроют доступ к каналам, ведущим к площади Сан-Марко и к каналу Джудекка, которые являются ключевыми водными транспортными артериями Венеции. В частности, указ налагает ограничения для судов валовой вместимостью более 25 тысяч тонн, длиной более 180 метров или высотой более 35 метров. Доступ в центр города сохранят лишь круизные суда, рассчитанные на 200 пассажиров. В качестве альтернативы лайнерам и контейнеровозам предлагается останавливаться в еще не построенном промышленном порту Маргера за пределами исторического центра.

Своим волевым решением Кабмин Италии, наконец, положил конец многолетним колебаниям, поставив требования жителей и культурных организаций выше финансовых интересов туриндустрии.

"Сегодня поистине исторический день! Я горд тем, что мы смогли реализовать намеченное", - подчеркнул глава итальянского Минкульта Дарио Франческини, который анонсировал создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим компаниям и их сотрудникам. По словам источников в правительственном Палаццо Киджи, власти решили поставить жирную точку в этом болезненном для венецианцев вопросе под давлением ЮНЕСКО. В июне эксперты организации предъявили Италии ультиматум, пригрозив включением "города на воде" в так называемый черный список, куда входят объекты всемирного культурного наследия, находящиеся под угрозой уничтожения.