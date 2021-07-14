КС Украины признал законной тотальную дерусификацию страны

Конституционный Суд Украины признал соответствующим конституции страны закон "О функционировании украинского языка как государственного", сообщила пресс-служба КСУ 14 июля. "Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Большой палаты суда в деле по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, высшая и окончательная судебная инстанция Украины "оставила в законе" тотальную дерусификацию страны, тем самым, оказав услугу стремительно теряющему авторитет и влияние президенту Зеленскому и сыграв на руку радикальным националистическим элементам, чьими кумирами являются русофобы Петлюра, Бандера, пособники нацистов. Суд оставил за "мовой" статус единственного государственного языка в стране, фактически дав окончательный "зеленый свет" на вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, чего нет ни в одной стране мира. При правлении Зеленского, который развлекался постановкой комедийных фильмов и шоу на русском языке, получив известность на шестой части суши, миллионы украинцев, говорящие на русском, теперь вынуждены чувствовать себя иностранцами в родной стране.

Власти Украины утверждают, что притеснения русского языка на Украине нет, однако многочисленные факты свидетельствуют о том, что в большинстве регионов Незалежной, особенно в учебных заведениях, люди говорящие на русском, исторически объединявшем народы Древней Руси, подвергаются самой настоящей травле. Между тем, недавний, июньский, проведенный на национальном уровне, опрос, показал, что 65 процентов респондентов используют русский язык для повседневного общения.

"Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступивший в силу на Украине в июле 2019 года, делает украинский язык обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Год спустя Конституционный суд Украины начал рассмотрение представление 51 народного депутата о соответствии этого закона конституции. Авторы конституционного представления заявили, что закон направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств и в этой связи не отвечает ряду предписаний конституции страны. Они заявили, что данный закон был принят с нарушением конституционной процедуры. В частности, 10 статья конституции Украины гарантирует свободное использование языка.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", интеграция западно-русских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений. "Она проходила на основе общей веры и культурных традиций. И вновь особо отмечу языковой близости", - подчеркнул российский лидер. "Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза - в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?", - задался вопросами президент России.

По словам Владимира Путина, после событий февраля 2014 года на Украине "под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих пор, прежде всего - русский язык". Глава государства напомнил о том, что новые "майданные" власти первым делом попытались отменить закон о государственной языковой политике. "Потом был закон об "очищении власти", закон об образовании, практически вычеркнувший русский язык из учебного процесса", - констатировал Владимир Путин. По его словам, самое отвратительное, что русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия - их враг. "Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев - совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы", - заключил российский президент.