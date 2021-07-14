Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14 июля 2021 года № 102-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, предложение Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 13.07.2021 № 42, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Внести в абзац первый пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг) изменение, дополнив словами ", с 15.07.2021 по 28.07.2021".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







