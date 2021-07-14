МЭР: Углеродное регулирование ЕС затронет поставки из РФ на $7,6 млрд в год

Проект трансграничного углеродного регулирования Еврокомиссии затронет поставки железа, стали, алюминия, труб, цемента, и электроэнергии из России на сумму 7,6 миллиарда долларов в год, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сегодня был опубликован проект, который разрабатывался больше года. Когда он вступит в силу, металлы, удобрения, цемент и энергию можно будет продавать Евросоюзу только при условии оплаты выбросов углекислого газа, образовавшегося при производстве этих товаров.

"Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме 7,6 миллиарда долларов", - цитирует пресс-служба Решетникова.

Эта сумма - объем экспорта попадающих под регулирование товаров в прошлом году. Решетников выразил надежду, что представители ЕС обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений, а также на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии.