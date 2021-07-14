Microsoft упростит контроль за детскими тратами на игры

Например, родители смогут установить лимит расходов прямо из приложения, ограничив траты ребенка. Это может быть абсолютно любая сумма - начиная от 10 и заканчивая 100 долларами в месяц. При этом ребенок может потратить деньги на любые покупки, включая внутриигровые.

Еще одно полезное нововведение - "запрос на покупку". Каждый раз, когда ребенок захочет что-либо купить, родителям придет уведомление с просьбой одобрить покупку. Если родители согласны купить ребенку игру, то могут нажать кнопку "ОК" и нужная сумма автоматически перейдет на счет ребенка. Также родители смогут посмотреть, сколько именно средств потратил ребенок за определенный промежуток времени.

"Детские" аккаунты в том или ином виде реализованы у всех крупных ИТ-компаний. Например, при создании Apple ID можно указать, что аккаунт является детским, и тогда ребенок не сможет совершать покупки без одобрения взрослого.

Аналогичные функции есть и у Google. Родители могут изменять настройки аккаунта ребенка, удалять его, помогать входить в аккаунт на других устройствах и контролировать, как Google собирает и обрабатывает данные ребенка. Кроме того, родители могут смотреть, какие приложения использует ребенок и удаленно блокировать устройство.

Что касается родительского контроля на PlayStation, то там родители тоже могут создавать детские учетные записи. Подключив такой аккаунт к своей учетной записи, можно регулировать, сколько времени проводит ребенок в игре, добавлять деньги на счет или одобрять покупки игр.