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Рубрика: Власть

МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности

Россия возобновит работу генконсульства в афганском Мазари-Шарифе только при получении твердых гарантий безопасности для дипломатов. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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Он напомнил, что генконсульство исторически всегда базировалось в городе Хайратон, а в офис в Мазари-Шарифе российские дипломаты приезжали на ротационной основе, чтобы оказывать консульские услуги. По словам Кабулова, все специалисты были вывезены в Хайратон, "никого в Мазари-Шарифе, ни одного российского сотрудника нет".

Он отметил, что глава политофиса "Талибана" (организация запрещена в РФ) в Катаре мулла Абдель Гани Барадар заявил, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы "пылинки не упало" на генеральное консульство России.

Кабулов добавил, что на данный момент в МИД РФ ожидают, когда ситуация в регионе стабилизируется, так как в ведомстве не могут рисковать своими людьми.

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