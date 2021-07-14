МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности

Россия возобновит работу генконсульства в афганском Мазари-Шарифе только при получении твердых гарантий безопасности для дипломатов. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он напомнил, что генконсульство исторически всегда базировалось в городе Хайратон, а в офис в Мазари-Шарифе российские дипломаты приезжали на ротационной основе, чтобы оказывать консульские услуги. По словам Кабулова, все специалисты были вывезены в Хайратон, "никого в Мазари-Шарифе, ни одного российского сотрудника нет".

Он отметил, что глава политофиса "Талибана" (организация запрещена в РФ) в Катаре мулла Абдель Гани Барадар заявил, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы "пылинки не упало" на генеральное консульство России.

Кабулов добавил, что на данный момент в МИД РФ ожидают, когда ситуация в регионе стабилизируется, так как в ведомстве не могут рисковать своими людьми.