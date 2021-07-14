МИД РФ: ЕС свел правовые основы политики интеграции к гендеру

Новости

Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
Курского врача будут судить за убийство медсестры 10:35
Биолог объяснил причину нашествия божьих коровок на юге России 10:34
В МЧС предупредили жителей Подмосковья о 35-градусной жаре 10:32
Москва вышла в финал конкурса на звание мировой столицы дизайна 10:32
На британском авианосце произошла вспышка коронавируса 10:29
РАН: России необходима новая система управления исследованиями и разработками 10:23
МИД: Ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГИЛ 10:22
Apple представила внешний магнитный аккумулятор для iPhone 12 10:12
ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире 10:10
Эвакуированные из-за пожаров на Южном Урале дети улетели на море 10:06
Instagram запустил новую функцию для защиты аккаунта 10:00
Партия телеведущего Слави Трифонова победила на выборах в Болгарии 09:57
Москва призывает Кабул и талибов создать коалиционное правительство 09:53
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер 09:52
В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты 09:47
На Урале завхоз и рабочий детсада погибли в коллекторе 09:26
Доннарумма покинул "Милан" и попрощался с болельщиками 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 10:15
Рубрика: Власть

МИД РФ: ЕС свел правовые основы политики интеграции к гендеру

Текст: Александр Гусаров
Руководство ЕС свело правовые основы политики интеграции к гендерному вопросу при игнорировании многочисленных случаев нарушения политических и социальных прав человека в странах Евросоюза. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, отметив: "Мы в Европейском союзе не дискриминируем, мы интегрируем. В этом смысл статьи 2 нашего договора".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Пушков: ЕСПЧ не может никого заставить признавать однополые браки

В этой связи Захарова указала, что такая узкая интерпретация правовой основы европейского единства едва ли соответствует изначальному смыслу: "Что-то мне подсказывает, что архитекторы единой послевоенной Европы Жан Монне и Конрад Аденауэр не мечтали, что их представления о равенстве и достоинстве будут трактоваться руководством ЕС в XXI веке так сексуально, подстраивая под гендер основополагающие принципы европейского единства".

При этом официальный представитель МИД России привела содержание второй статьи основополагающего документа ЕС, утверждающей, что уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека являются "общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".

"Больше 20 лет в очереди на "интеграцию" по статье 2 стоят "неграждане" Эстонии и Латвии. Расскажите им, как в ЕС не дискриминируют, а интегрируют, и соответствует ли их положение духу и букве статьи 2, - отметила Захарова. - Мигранты и беженцы очень хорошо знают азы недискриминационной интеграции после демократических интервенций ЕС в жизнь их суверенных государств".

Она также иронично добавила, что хорошо знакомы с "интеграционно-недискриминационной реальностью Евросоюза" и столкнувшиеся с серьезными проблемами при работе на территории ЕС русскоязычные СМИ в Литве, а также RT и Sputnik во Франции, RT DE в Германии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны