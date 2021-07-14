МИД РФ: ЕС свел правовые основы политики интеграции к гендеру

По словам дипломата, на прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, отметив: "Мы в Европейском союзе не дискриминируем, мы интегрируем. В этом смысл статьи 2 нашего договора".

В этой связи Захарова указала, что такая узкая интерпретация правовой основы европейского единства едва ли соответствует изначальному смыслу: "Что-то мне подсказывает, что архитекторы единой послевоенной Европы Жан Монне и Конрад Аденауэр не мечтали, что их представления о равенстве и достоинстве будут трактоваться руководством ЕС в XXI веке так сексуально, подстраивая под гендер основополагающие принципы европейского единства".

При этом официальный представитель МИД России привела содержание второй статьи основополагающего документа ЕС, утверждающей, что уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека являются "общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".

"Больше 20 лет в очереди на "интеграцию" по статье 2 стоят "неграждане" Эстонии и Латвии. Расскажите им, как в ЕС не дискриминируют, а интегрируют, и соответствует ли их положение духу и букве статьи 2, - отметила Захарова. - Мигранты и беженцы очень хорошо знают азы недискриминационной интеграции после демократических интервенций ЕС в жизнь их суверенных государств".

Она также иронично добавила, что хорошо знакомы с "интеграционно-недискриминационной реальностью Евросоюза" и столкнувшиеся с серьезными проблемами при работе на территории ЕС русскоязычные СМИ в Литве, а также RT и Sputnik во Франции, RT DE в Германии.