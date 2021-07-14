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14.07.2021 17:24
Рубрика: Власть

МИД РФ: Попытки ФРГ оправдаться по докладу ОЗХО шиты белыми нитками

Текст: Александр Гусаров
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Попытки Берлина оправдать временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу о якобы имевшем место отравлении российского гражданина Алексея Навального шиты белыми нитками. Как сообщает ТАСС, об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: JOHN THYS / AFP
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"Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России - потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", - отметила дипломат.

Ранее на брифинге представитель немецкого внешнеполитического ведомства Райнер Бройль заявил, что несостыковки по времени в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального связаны с ошибкой в дате и будут исправлены во второй редакции документа.

Напомним, что 10 июля Захарова сообщила о несостыковках в версии об отравлении Навального, которые техсекретариат ОЗХО не смог объяснить российской стороне. В частности, в документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - то есть в день инцидента с Навальным. Вместе с тем, по словам Захаровой, составление такой заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время и это не могло произойти немедленно.

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