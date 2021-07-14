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14.07.2021 16:28
Рубрика: Общество

Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для вузов

Текст: Мария Агранович
Министерство науки и высшего образования опубликовало для общественного обсуждения проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ в 2022/2023 учебном году.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Это нижняя граница баллов, с которыми абитуриенты летом следующего года смогут претендовать на поступление в вузы, подведомственные минобрнауки. Напомним, что есть также значения баллов, необходимых для получения школьного аттестата. Их утверждает министерство просвещения и, как правило, они ниже тех, которые необходимы для поступления в вуз.

Итак, минобрнауки предлагает в 2022/2023 году установить следующие минимальные баллы для абитуриентов:

  • обществознание - 45,
  • информатика и ИКТ - 44,
  • русский язык, литература, география - 40,
  • математика, химия, физика, биология - 39,
  • история - 35,
  • иностранный язык - 30.
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Точно такие же баллы действуют в текущем году. Но отметим, что это - лишь минимальный порог. Вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ЕГЭ этих. А вот уставить более высокую границу они вправе. Общественное обсуждение продлится до 29 июля.

Общество Образование Правительство Минобрнауки ЕГЭ в России

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