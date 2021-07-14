Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для вузов

Это нижняя граница баллов, с которыми абитуриенты летом следующего года смогут претендовать на поступление в вузы, подведомственные минобрнауки. Напомним, что есть также значения баллов, необходимых для получения школьного аттестата. Их утверждает министерство просвещения и, как правило, они ниже тех, которые необходимы для поступления в вуз.

Итак, минобрнауки предлагает в 2022/2023 году установить следующие минимальные баллы для абитуриентов:

обществознание - 45,

информатика и ИКТ - 44,

русский язык, литература, география - 40,

математика, химия, физика, биология - 39,

история - 35,

иностранный язык - 30.

Точно такие же баллы действуют в текущем году. Но отметим, что это - лишь минимальный порог. Вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ЕГЭ этих. А вот уставить более высокую границу они вправе. Общественное обсуждение продлится до 29 июля.