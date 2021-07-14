Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ для вузов

Министерство науки и высшего образования опубликовало для общественного обсуждения проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ в 2022/2023 учебном году.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Это нижняя граница баллов, с которыми абитуриенты летом следующего года смогут претендовать на поступление в вузы, подведомственные минобрнауки. Напомним, что есть также значения баллов, необходимых для получения школьного аттестата. Их утверждает министерство просвещения и, как правило, они ниже тех, которые необходимы для поступления в вуз.
Итак, минобрнауки предлагает в 2022/2023 году установить следующие минимальные баллы для абитуриентов:
- обществознание - 45,
- информатика и ИКТ - 44,
- русский язык, литература, география - 40,
- математика, химия, физика, биология - 39,
- история - 35,
- иностранный язык - 30.
Точно такие же баллы действуют в текущем году. Но отметим, что это - лишь минимальный порог. Вузы не могут принять документы от абитуриента с баллами ЕГЭ этих. А вот уставить более высокую границу они вправе. Общественное обсуждение продлится до 29 июля.