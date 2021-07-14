Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ

В Министерстве просвещения подвели предварительные итоги первого месяца приема в педагогические вузы.

Напомним, у Минпросвещения в подведах - 33 федеральных педагогических университета. Уже сейчас можно сказать, что уровень знаний у поступающих на бюджетные места в эти вузы вырос. Средний балл ЕГЭ - 69,95. Это на полтора балла больше, чем в прошлом году. Но это бакалавры. У тех, кто поступает на пятилетние программы специалитета очной формы обучения, средний балл ЕГЭ стал еще выше - сразу на 2,43 балла.

Также по сравнению с прошлогодней приемной кампанией на 2,2% увеличилось количество мест приема, но повысился и конкурс: заявлений на поступление стало на 15 с лишним процентов больше.

Кстати, абитуриентов педвузов ждет уже в этом году кое-что интересное. По решению президента на педагогическое образование в течение двух лет выделено десять миллиардов рублей, и половина этих средств пойдет на реконструкцию и "апгрейд" вузовской инфраструктуры.