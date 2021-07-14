Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ

Официальный Минск рассчитывает получить реакцию властей ФРГ, США и Литвы на переданные по дипломатическим каналам материалы в отношении гражданина ФРГ Дениса Хофмана. Владелец деструктивного чата, пояснили накануне в эфире телеканала ОНТ со ссылкой на информацию МИД РБ, сколачивал отряды боевиков, планируя в Беларуси акты устрашения и политические убийства с особой жесткостью.

"Несмотря на убедительный фактологический материал, а также совершенно очевидные криминальные составляющие вменяемых деяний, до настоящего момента официальная реакция указанных стран отсутствует", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Комментируя вышеизложенные факты, в МИД напоминают, что подобные вещи одинаково квалифицируются в любом государстве. Поэтому белорусская сторона рассчитывает на содействие указанных стран в расследовании. Тем более, что это предусмотрено двусторонними договорами о правовой помощи, а также с учетом многосторонних обязательств в сфере борьбы с терроризмом, в том числе Глобальной контртеррористической стратегии, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.

"Генеральная Ассамблея напоминает о том, что все государства должны всецело сотрудничать в борьбе с терроризмом на основе взаимной правовой помощи и принципа "Выдай, либо суди", - напомнили в эфире белорусского телеканала.