Москва призывает Кабул и талибов создать коалиционное правительство

Москва призывает официальные власти Афганистана и противостоящее им движение "Талибан" (организация запрещена в РФ) начать содержательные переговоры, которые должны привести к созданию коалиционного переходного правительства. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Сейчас, пока еще не поздно, надо прийти в себя и начинать содержательные переговоры, которые неизбежно завершатся созданием коалиционного переходного руководства. Коалиционного с участием движения талибов - какой процент, в какой пропорции будут представлены талибы - это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана - это предмет договоренности двух противоборствующих сторон", - подчеркнул дипломат.

Он считает, что коалиционное переходное правительство в Афганистане следует создать сроком на два-три года, чтобы оно определило будущую форму правления в стране.

По словам Кабулова, в ходе недавних переговоров в Москве с талибами российская сторона вновь подтвердила неприемлемость восстановления исламского эмирата в Афганистане. "Талибам здесь (в Москве на переговорах - ред.) в очередной раз было сказано, что Россия и все мировое сообщество неприемлет восстановление исламского эмирата. И они согласились: "да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством, включая представителей нынешней кабульской администрации". Нужно обсуждать будущее устройство Афганистана и каким образом к нему прийти", - сказал высокопоставленный сотрудник МИД России.