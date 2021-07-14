документы

Может ли белорус в России получить справку для заключения брака?

"Сделал девушке предложение. Пришли в ЗАГС, а мне говорят: "Вы белорус, значит, необходимо предъявить справку о том, что не женаты". Работаю в Москве, и сейчас из-за коронавирусных ограничений возможности съездить домой у меня нет. Могу ли я получить нужную справку здесь? Сколько времени это займет? Олег К."

Вы можете получить эту справку в Москве, обратившись в консульский отдел Посольства Беларуси в России.

Чтобы получить справку, вам необходимо лично прийти в консульский отдел Посольства и заполнить заявление и анкету по истребованию документа из органов ЗАГС по месту своей регистрации в Беларуси. При себе необходимо иметь паспорт. Если вы ранее были женаты, то еще нужен документ о расторжении предыдущего брака. Консульский сбор за истребование указанной справки составляет 35 евро. Оплата производится в российских рублях по курсу Центробанка РФ на день подачи документов.

Что касается срока получения справки, то он будет зависеть от того, оформляли ли вы в установленном белорусским законодательством порядке выезд на постоянное место жительства в Россию, есть ли у вас паспорт серии "РР" или нет. Если вы все оформили, обладаете паспортом серии "РР" и состоите на постоянном консульском учете, то справка может быть вам оформлена в течение дня.

Если вы не оформляли выезд и у вас нет паспорта серии "РР", то сроки получения истребуемого документа могут составить от одного до двух месяцев.

Обратите внимание: если вы все же решите съездить за справкой домой, то органы ЗАГС Беларуси оформляют ее в течение пяти рабочих дней. Кстати, получить справку в Беларуси может ваше доверенное лицо на основании вашей доверенности, заверенной у нотариуса.

право

Примут ли российского ребенка в первый класс в Беларуси?

"Хочу остаться у родной тети в Минске. У меня сын, ему в ноябре этого года исполнится семь лет. Может он пойти в школу уже в сентябре, примут ли его в первый класс здесь, где искать учебники и есть ли в Беларуси форма? Спасибо. Инга У."

Дети российских граждан в Беларуси имеют право бесплатно получать начальное и среднее образование в школе.

В соответствии со статьей 159 Кодекса Республики Беларусь об образовании в первый класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. Так что вы можете пойти в школу в этом году.

Согласно Положению о порядке организации учета детей, подлежащих обучению на уровне общего среднего образования, решениями администраций районов Минска за всеми учреждениями образования закреплены близлежащие дома по микрорайону. Каждому ребенку предоставляется учебное место в школе (начальных классах при гимназии) по месту регистрации, проживания по договору найма жилого помещения или иное, его законных представителей. При этом в первый класс ребенок может быть принят в другие учреждения образования города при наличии в них свободных мест и в порядке очередности подачи заявления его законными представителями. Для приема вашего ребенка в первый класс необходимо определиться со школой и подать с 12 июня по 28 августа документы: заявление на имя руководителя учреждения общего среднего образования, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и свидетельство о рождении.

Учебники искать не надо. Все учебники для учащихся первого класса выдаются в школе. Что касается школьной формы, то в Беларуси принята одежда делового стиля. Вам необходимо будет поинтересоваться, какая одежда делового стиля принята для ношения учащимися в данной конкретной школе.

правила

Могут ли не выпустить из России машину с белорусскими номерами за неуплату штрафа?

"Приехал к родственникам в Москву на машине. Родня предупредила, чтобы я был аккуратнее за рулем и соблюдал правила, особенно скоростной режим. В Москве теперь много камер, а за неуплату штрафов мою машину с белорусскими номерами могут не выпустить обратно из России. Так ли это, что это за правила? Анатолий К."

С 7 июля 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона N 398-ФЗ, которыми были внесены изменения в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения". Сам закон вступил в силу 8 декабря 2020 года.

Так, если водитель автомобиля с иностранными номерами накопил в России штрафы за нарушения ПДД, то до их уплаты он не сможет выехать из страны. Закон устанавливает запрет на въезд иностранных перевозчиков за неуплату административного штрафа, наложенного за административное правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием данного транспортного средства.

Возможность проверки неуплаченных штрафов по иностранному регистрационному знаку реализована в разделе сервиса "Проверка штрафов ГИБДД" сайта Госавтоинспекции (гибдд.рф). Владельцы транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками могут ознакомиться со сведениями об имеющихся штрафах, фотоматериалами нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации, и сразу оплатить их на официальном сайте ведомства либо иным способом.