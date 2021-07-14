На 500% выросло число заболевших в Нидерландах

Всего за неделю число заболевших коронавирусом в Нидерландах выросло на 500 с лишним процентов. Об этом сообщил Институт общественного здравоохранения королевства. Столь резкий всплеск произошел после того, как власти отменили последние ограничения по изоляции и разрешили возобновить работу ночных клубов в конце июня. На днях премьер страны Марк Рютте публично называл это решение "ошибочным" и извинился за него перед голландцами.

Накануне в стране было выявлено 52 тысячи новых инфицированных, в то время как неделей ранее этот показатель составлял менее 9 тысяч. Теперь власти вновь распорядились закрыть клубы и дискотеки до 13 августа, а барам придется прекращать обслуживание посетителей после полуночи, передает Associated Press.

На развлекательные заведения приходится 37 процентов заражений. В среде молодежи от 18 до 24 лет заболеваемость выросла на 262 процента, а среди жителей в возрасте 25-29 лет - на 191 процент. При этом полную вакцинацию прошли 46 процентов подданных королевства. Как признал глава минздрава Хуго де Йонге, вспышка связана не только с ослаблением ограничений, но и с распространением агрессивного штамма "дельта" - он составляет 90 процентов всех заражений в Европе, отмечает Reuters. Между тем во Франции в течение 24 часов после речи президента Эмманюля Макрона, обрисовавшего перспективы обязательной вакцинации, на прививку записалось рекордное число граждан - почти миллион человек.