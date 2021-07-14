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Рубрика: Общество

Одиночество отменяется

С обученной сиделкой больные и старики остаются в семьях среди детей и внуков, а не переезжают в специнтернаты
Текст: Антон Дерябин, Елена Мационг, Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя № 157(8508)
Тот, у кого в семье есть тяжелобольной лежачий родственник, знает, какой груз ответственности приходится нести. И какое чувство отчаяния охватывает в первые дни, когда сталкиваешься с бедой. Теперь на помощь таким людям приходят профессиональные сиделки.
В среднем восемь часов работы сиделки стоит две тысячи рублей. В Тамбове - в два раза дешевле. Фото: Photoxpress В среднем восемь часов работы сиделки стоит две тысячи рублей. В Тамбове - в два раза дешевле. Фото: Photoxpress
В среднем восемь часов работы сиделки стоит две тысячи рублей. В Тамбове - в два раза дешевле. Фото: Photoxpress

Ольга Загитова, специалист Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО), три года назад предложила организовать в городе Школу сиделок. Вместе с коллегами написала проект, который поддержал окружной департамент соцзащиты. Теперь Ольга ведет уроки. По два раза в неделю, бесплатно, после работы. Приглашает для консультаций врачей и медсестер. Те, кому нужна сиделка, обращаются в Центр соцобслуживания, чтобы им помогли ее подыскать. Школа Загитовой уже выпустила несколько десятков выпускников, получивших сертификаты.

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А в Кировской области только в этом году 58 человек получили квалификацию "Сиделка". Они учились в комплексных центрах соцобслуживания по программе "Помощник по уходу. Патронаж". Учеба организована в рамках нацпроекта "Демография". К концу года таких сиделок будет уже 295.

Всего же с 2019 года основами ухода профессионально владеют почти две тысячи соцработников. Елена Плехова стала сиделкой в феврале этого года в сорок лет. Обучение проходила в Кировском медицинском колледже по спецпрограмме. Елена уверена, что профессия сиделки чрезвычайно востребована. И зарплата вполне достойная.

В Тамбовской области жителям, которые нуждаются в постоянном уходе, предложили бесплатные услуги сиделок. Это стало возможным благодаря пилотному проекту по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Он реализуется в рамках нацпроекта "Демография". Усилия властей и общественников направлены на то, чтобы немощные люди как можно дольше пребывали в домашней обстановке, а не в интернатах или пансионатах.

Такая помощь за счет бюджета не была предусмотрена региональным законодательством. Поэтому его дополнили, включив в перечень соцуслуг два новых пункта: "Присмотр и уход" и "Санитарно-гигиенический уход". "Раньше сиделку можно было пригласить только за деньги. Обходится это довольно дорого. В среднем восьмичасовое дежурство помощницы по уходу стоит две тысячи рублей. Теперь наши подопечные могут уменьшить расходы вполовину: на четыре часа в день сиделка приходит к ним бесплатно", - пояснила начальник отдела управления соцзащиты и семейной политики Тамбовской области Ирина Харитонова.

Некоммерческим организациям выделили гранты на сумму свыше 10 миллионов рублей из средств федерального бюджета. До конца года услугами бесплатных сиделок смогут пользоваться не менее 375 семей. На это планируют направить 66 миллионов рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита

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