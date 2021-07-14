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14.07.2021 12:33
Рубрика: Экономика

На заводе выпустили первую балку для моста через Оку на М-12

Текст: Евгений Гайва

Цементобетонный завод у места строительства моста через реку Ока на будущей трассе М-12 выпустил первую пробную балку, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Сергей Михеев/РГ
На трассе М-12 от Москвы до Казани возведут 16 развязок

Мост свяжет берега реки на территории Нижегородской и Владимирской областей.

Всего на протяжении 810 километров обустроено 38 производственных площадок. На их территории планируется до конца года смонтировать 14 асфальтобетонных завода, четыре из них уже возведены. Также будет построено 10 цементобетонных заводов, из них уже смонтированы пять, уточнили в госкомпании.

Эти производственные мощности обеспечат оперативную поставку качественного материала для строительства трассы.

Кроме того, для строительства трассы военные организовали четыре понтонные переправы через реки Свияга (Татарстан), Сура и Пьяна (Нижегородская область). Планируется монтаж еще пяти понтонных переправ. Всего в подготовке территории под строительство задействовано семь тысяч человек.

Трасса М-12 Москва-Казань будет запущена в 2024 году. Она свяжет 17 крупнейших региональных центров. Водители смогут преодолевать расстояние от Москвы до Казани в два раза быстрее - за 6,5 часов. Сейчас такой же путь по трассе М-7 "Волга" займёт около 12 часов.

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