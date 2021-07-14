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14.07.2021 19:58
Рубрика: Власть

Наблюдатели проследят за электронным голосованием

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
Наблюдатели получат возможность проверить работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах с 17 по 19 сентября. Об этом говорили вчера в Общественной палате на "круглом столе" на данную тему.

ОП заключила с ЦИК соглашение, которое даст наблюдателям технические возможности проследить за ДЭГ, сообщил первый зампред комиссии палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. "Самое важное, что содержание технического комплекса голосования, все эти процессы будут доступны наблюдателям. Можно будет видеть, как все происходит, - подчеркнул он. - Это показывает, насколько мы ушли вперед в развитии электоральных процессов".

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Основные претензии к дистанционному голосованию строятся на допущении, что при его использовании отсутствует тайна голосования, добавил руководитель рабочей группы ОП по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов. По мнению критиков, результаты могут получить огласку, а значит, к примеру, бюджетникам приходится голосовать "как надо", чтобы их не уволили с работы. "Хотя технических возможностей для этого злоупотребления в ДЭГе просто нет", - уверен Виноградов. Он подчеркнул, что электронное голосование является правом, но не обязанностью, и гражданин сам может выбрать наиболее удобный для него формат волеизъявления.

В ОП также рассказали о мерах, направленных на борьбу с фейками о выборах. Так, общественники собираются учредить конкурс на самое оперативное разоблачение таких лжесообщений. По словам Малькевича, он пройдет для подписчиков палаты в социальных сетях. Как уточнила член той же комиссии Екатерина Мизулина, число фейков о думской кампании начало увеличиваться. "Только с 8 июля нашими волонтерами обнаружено уже 312 таких недостоверных сообщений", - заявила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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