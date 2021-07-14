Названы победители конкурса "Страна открытий"

Более 25 тысяч детей со всей страны стали участниками конкурса "Страна открытий", организованного Ростуризмом, комитетом по туризму Москвы и ГК "Просвещение". Ребята записывали видеоролики, где рассказывали о местных достопримечательностях и выкладывали их на платформе TikTok. Победителями стали 100 школьников из 50 регионов.

Лучшие ролики в разных номинациях выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев и другие.

"Конкурс без преувеличения поддержали ребята со всей страны, от Калининграда до Чукотки. Среди участников - преимущественно школьники старших классов, в возрасте 15-17 лет, а самыми популярными номинациями стали - "Урбанистика" и "Россия глазами детей", - рассказала замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева считает, что конкурс позволил раскрыть творческий потенциал молодых людей с помощью понятных им современных инструментов. "Особенно удивил образ Москвы - оказывается, для школьников столица - это не только классические достопримечательности, но и научные музеи (Политех, Центр авиации и космонавтики, павильон "Нефть"), тематические парковые территории (Зарядье, ВДНХ) и уникальная транспортная система", - говорит Проничева.

Среди победителей оказалась, к примеру, Александра Погорелова. Она сделала видеоролик для номинации "Транспорт и космос", где рассказала о разных видах общественного транспорта столицы и назвала интересные факты о них.

15 августа победители конкурса отправятся на специальную экскурсию по образовательно-туристическим маршрутам Москвы, а с 16 по 20 августа их ждет главный приз - масштабное путешествие на уникальном детском поезде РЖД. Компанию ребятам в поездке составят известные блогеры - вместе они посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару.