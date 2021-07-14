Новости

Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
Курского врача будут судить за убийство медсестры 10:35
Биолог объяснил причину нашествия божьих коровок на юге России 10:34
В МЧС предупредили жителей Подмосковья о 35-градусной жаре 10:32
Москва вышла в финал конкурса на звание мировой столицы дизайна 10:32
На британском авианосце произошла вспышка коронавируса 10:29
РАН: России необходима новая система управления исследованиями и разработками 10:23
МИД: Ситуацией на севере Афганистана может воспользоваться ИГИЛ 10:22
Apple представила внешний магнитный аккумулятор для iPhone 12 10:12
ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире 10:10
Эвакуированные из-за пожаров на Южном Урале дети улетели на море 10:06
Instagram запустил новую функцию для защиты аккаунта 10:00
Партия телеведущего Слави Трифонова победила на выборах в Болгарии 09:57
Москва призывает Кабул и талибов создать коалиционное правительство 09:53
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер 09:52
В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты 09:47
На Урале завхоз и рабочий детсада погибли в коллекторе 09:26
Доннарумма покинул "Милан" и попрощался с болельщиками 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 10:47
Рубрика: Общество

Названы продукты, которые опасно есть в жару

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сладости, кофе, соленые и копченые продукты могут нанести вред организму в жаркую погоду, предупредила диетолог Маргарита Макуха.

Фото: iStock
Названы четыре провокатора быстрого роста жира на животе

"Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций", - цитирует ее РИА Новости.

Сладкие продукты с кремом являются благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий, объяснила врач. Продукты с высоким содержанием жира и быстрых углеводов способствуют ожирению.

Кофе, в свою очередь, может вызвать обезвоживание и увеличить нагрузку на сердце, продолжила Макуха. Еще большую опасность несет в себе алкоголь, поскольку в жару усиливается его токсический эффект на организм, подчеркнула диетолог.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным