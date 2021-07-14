Названы продукты, которые опасно есть в жару

Сладости, кофе, соленые и копченые продукты могут нанести вред организму в жаркую погоду, предупредила диетолог Маргарита Макуха.

"Эти продукты провоцируют жажду, а не утоляют ее. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций", - цитирует ее РИА Новости.

Сладкие продукты с кремом являются благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий, объяснила врач. Продукты с высоким содержанием жира и быстрых углеводов способствуют ожирению.

Кофе, в свою очередь, может вызвать обезвоживание и увеличить нагрузку на сердце, продолжила Макуха. Еще большую опасность несет в себе алкоголь, поскольку в жару усиливается его токсический эффект на организм, подчеркнула диетолог.