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14.07.2021 17:05
Рубрика: Экономика

Нефть подорожала после новостей о согласовании новых условий ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цена нефти Brent отыграла падение в 1,6% на новостях о достижении ОАЭ и ОПЕК договора по сделке. Сейчас Brent торгуется по 76,5 доллара за баррель, а американская нефть WTI - по 75,2 доллара за баррель.

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"Министерство энергетики ОАЭ опровергло эту информацию, заявив, что соглашение не достигнуто, а консультации стран альянса продолжаются."

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса в сделке ОПЕК+. ОАЭ получат более высокий базовый уровень производства - 3,65 миллиона баррелей в сутки, а сама сделка будет продлена до конца 2022 года.

В начале июля на встрече ОПЕК+ прийти к соглашению не удалось. Делегация ОАЭ настаивала на пересмотре для своей страны базового уровня добычи, от которого рассчитывается сокращение. В 2019-2020 году добыча в стране выросла, а сокращение отсчитывалось от уровня октября 2018 года. В 2018 году в ОАЭ добывали 3,2 млн баррелей в день, а в апреле 2020 - 3,8 млн баррелей. По некоторым оценкам, в результате, ОАЭ больше всех стран ОПЕК+ снизили производство - на 29%. Для сравнения, Саудовская Аравия - на 18%, а Россия - всего на 9%.Пересмотр условий сделки для ОАЭ позволит стране увеличить производство приблизительно на 300 тыс. баррелей в сутки.

Если разногласия внутри альянса будут окончательно сняты и соглашение будет оформлено официально на очередной встрече, все страны ОПЕК+ до конца 2021 года будут ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, суммарно на 2 млн баррелей в сутки за 5 месяцев.

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