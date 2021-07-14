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14.07.2021 21:34
Рубрика: В мире

Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
Пассажиры главного немецкого авиаперевозчика Lufthansa больше не услышат старое доброе приветствие "Уважаемые дамы и господа!". Руководство компании решило, что оно "дискриминирует" тех, кто не причисляет себя ни к мужчинам, ни к женщинам. То есть людей "третьего пола", который с 2017 года официально признается в ФРГ. Отныне на борту Lufthansa, а также ее "дочек" Austrian Airlines, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines должны звучать исключительно "гендерно-нейтральные обращения", сообщает Deutsche Welle.
Фото: Soeren Stache / POOL / AFP Фото: Soeren Stache / POOL / AFP
Фото: Soeren Stache / POOL / AFP

Среди возможных вариантов - "дорогие гости" или безличное "доброе утро". Впрочем, пилоты и бортпроводники могут придумать что-то свое, главное - чтобы никто из пассажиров, не дай Бог, не оскорбился и не подал на компанию в суд. Для перехода на рельсы политкорректности, очевидно, потребуется время, поэтому вводится переходный период, когда еще можно говорить по старинке и не опасаться санкций. Что именно ждет экипаж, нарушивший табу на упоминание мужчин и женщин, пока не ясно.

Фото: Reuters
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"Мало того, что во время полета тесно, то и дело откидываются спинки кресел, сосед вечно залезает на ваш подлокотник. Так еще и стоит на секунду отключиться, как вас будят объявлениями о том, что нужно пристегнуться или пора обедать. Обычно они сопровождаются фразой: "Уважаемые дамы и господа!". Но теперь с этим покончено только потому, что кто-то в 42 ряду чувствует себя не при делах", - иронизирует Sddeutsche Zeitung. Газета напоминает, что шесть лет назад на видном месте опубликовала анекдот про мужчину и женщину, которые знакомятся в самолете. Дама рассказывает, что возвращается с научного конгресса на тему любовников, где лучшими были признаны индейцы и швабы. "Позвольте представиться: Чингачгук Шойфеле", - говорит находчивый спутник. "Сегодня такое не напечатаешь. Во-первых, сексизм, во-вторых, расизм, в-третьих, летать стало неприлично (из-за парниковых выбросов. - Прим. "РГ"), в-четвертых, шутки про швабов, в-пятых, - где гендерная нейтральность?" - сокрушается колумнист.

Шутить на гендерные и особенно "трансгендерные" темы в Германии и впрямь становится небезопасно

Шутить на гендерные и особенно "трансгендерные" темы в Германии и впрямь становится небезопасно, особенно людям публичным. Однажды министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр имела неосторожность "подколоть" столичное новшество - туалеты для людей "третьего пола". Во время карнавала, чья атмосфера располагала к безобидному балагурству, госпожа Карренбауэр с грубоватым немецким юмором заявила, что кабинки с абстрактными "опознавательными знаками" предназначены для тех, "кто еще не определился, как им ходить в туалет - еще стоя или уже сидя". После этого министра от христианских демократов и мать троих детей, не скрывающую консервативных убеждений, обвинили во всех смертных грехах.

Между тем курсы "гендерно нейтрального языка" ввели для своих сотрудников и Немецкие железные дороги - об этом говорится на сайте компании. Это часть корпоративной стратегии, в рамках которой на прошлых выходных из Берлина в Мюнхен отправился первый "радужный" поезд с символикой ЛГБТ. До немецких транспортников дошел и другой модный тренд - борьба с расовой дискриминацией, которую зачастую видят там, где ее нет. Так, оператор общественного транспорта в Ганновере вслед за Берлином, Мюнхеном и Нюрнбергом отказался от устойчивого выражения "ездить по-черному", то есть без билета. Якобы оно "вызывает негативные ассоциации". Теперь "зайцев" будут именовать "лицами, не имеющими действительного проездного документа", и никак иначе.

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