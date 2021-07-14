О чем договорились президенты России и Беларуси на встрече в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели более чем пятичасовые и весьма результативные переговоры в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

Главы государств договорились, что цена на газ для Минска в следующем году будет такой же, как и в этом, без индексации, а также определили объемы кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России.

Владимир Путин и Александр Лукашенко беседовали очно уже четвертый раз в этом году, и хотя эта встреча рабочая, итоги ее далеко не проходные. Разговор был обстоятельный и длительный. Помимо договоренностей по газу и кредитам лидеры подвели итоги дискуссии, которая происходила в рамках Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, и выработали шаги по таможенному, налоговому регулированию и энергетике.

Президенты не зря проговорили больше пяти часов, да и повестка была внушительной. Это и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, и крупные совместные проекты, и реализация поручений по строительству Союзного государства, и международные дела, и обсуждение попыток коллективного Запада и дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, а также меры по противодействию этому.

Прилетев в Санкт-Петербург, белорусский лидер уже на выходе из самолета сразу заметил, что тут не так жарко, как в его стране. "У вас еще терпимо. У нас невыносимо. У нас в 8 утра было +30 в тени", - сравнил он. Однако уже в Константиновском дворце, благодаря за приглашение, Александр Лукашенко заметил: "Я думал: приеду, хоть немножко от этой жары отойду. А у вас, оказывается, она такая же, как и у нас". "30 градусов", - уточнил Путин. "У нас сейчас до 36", - вздохнул собеседник.

Конечно, говорили не только о погоде. "Мы, как и договаривались в прошлый раз, встречаемся после того, как правительства поработали - прежде всего в сфере экономики", - заметил Владимир Путин, назвав Беларусь надежным и стабильным партнером. И хотя в прошлом году товарооборот снизился из-за коронавируса, за первые четыре-пять месяцев этого года уже заметно вырос - более чем на 37 процентов. "Несмотря на коронавирус, на другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами - я имею в виду всякие санкционные события, республика обслуживает все кредиты", - оценил президент России.

Александр Лукашенко даже удивился, насколько хорошо Владимир Путин знает цифры экономики республики. Заметив, что в финансовом отношении Беларуси всегда было непросто, но Россия оказывала серьезную поддержку, Лукашенко подчеркнул, что Минск старается свято выполнять обязательства по кредитам.

Что еще очень важно - "это безопасность наших государств" , считает президент Беларуси. И этому надо уделять внимание постоянно. Александр Лукашенко рассказал о новом этапе так называемой цветной революции или мятежа в его стране - индивидуальном терроре, и заверил, что всех вычислят и найдут, привлекут к ответственности. Полторы тысячи НКО он назвал "мерзопакостными" за то, что насаждали террор вместо демократии и финансировались извне. "Но все равно это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее - мы справимся. Главное - это экономика", - подчеркнул Александр Лукашенко. И экономический удар санкциями Минск и Москва выдержат и продолжат развитие, уверен он. Белорусский лидер признал, что Владимир Путин был прав, говоря, что любые санкции - это возможности.

Кстати, в тот же день президент России, отвечая на вопросы о своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", вспомнил и Беларусь. Союзное государство в прямом смысле слова не государство, а определенный уровень интеграции, пояснил он, отметив, что в Евросоюзе гораздо более глубокий ее уровень. "Там единая валюта есть и очень мощный таможенный союз и единое пространство передвижения. Мы пока не достигли этого. И при полном сохранении суверенитета", - добавил Владимир Путин. Но все же это облегчает людям жизнь, создает условия для экономического развития, повышает общую конкурентоспособность.